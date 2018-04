Ochtrup -

Am Gymnasium müssen die Schüler heute in den Fächern Biologie und Informatik (Grund- und Leistungskurse) ihr Wissen unter Beweis stellen. Am Freitag (13. April) geht es mit den Leistungskursen Kunst, Geschichte, Sozialwissenschaften und Pädagogik weiter, am Montag (16. April) folgen die Prüfungen in Latein (Grund- und Leistungskurse). Die Grundkurse Kunst, Pädagogik, Geschichte und Sozialwissenschaften werden am Mittwoch (18. April) geprüft. Die Abiturprüfung im Fach Englisch steht am 20. April (Freitag) im Kalender. Was die Schüler in den Fächern Deutsch und Mathematik gelernt haben (Grund- und Leistungskurse), müssen sie am 27. April (Freitag) beziehungsweise am 2. Mai (Mittwoch) beweisen. Die mündlichen Prüfungen im vierten Abiturfach stehen dann am 4. Mai (Mittwoch) an. Auch an Real- und Hauptschule gibt es zen­trale Abschlussprüfungen. Die Zehntklässler werden am 8. Mai (Dienstag) in Deutsch, am 15. Mai (Dienstag) in Englisch und am 17. Mai (Donnerstag) in Mathematik geprüft.