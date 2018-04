Nachtigallen ehren 80 Jahre Treue

Bei schönstem Frühlingswetter, so heißt es darin, traf sich der Spielmannszug Nachtigallen im Georgsheim, um insgesamt 80 Jahre Vereinstreue zu honorieren. Der jährliche interne Ehrungsabend, der traditionell vor dem Beginn der Schützenfestsaison stattfindet, war gut besucht. Der Vorsitzende Olaf Bußmann führte durch das Programm.

Der Abend startete mit den Ehrungen der „Nachtigallen Kids“, die im vergangen Jahr erfolgreich ihre E-Lehrgänge bestanden haben. Der Verein ist stolz auf die Flötistinnen Leonie Arning, Johanna Höfting, Alina Schepers und Leni Wessendorf, die jetzt zudem den weiterführenden D1-Lehrgang bestanden haben. Es sei nicht selbstverständlich, dass die Kinder, neben anderen Hobbys und der Schule, an den Wochenenden Zeit für die Lehrgänge fänden, schreiben die Nachtigallen. Die Urkunden und Abzeichnen wurden durch Olaf Bußmann und Tambourmajor Marc Thebelt übergeben.

Carmen Heitz trat dem Verein 1997 bei. Sie startete klassisch an der kleinen Sopranflöte, beherrscht aber auch die Altflöte. Mittlerweile sei sie eine feste Größe im Vereins, auf die man sich verlassen könne. Da sie beim Ehrungsabend im vergangenen Jahr krankheitsbedingt fehlte, zogen die Nachtigallen ihre Auszeichnung mit einem Jahr Verspätung nach.

Siegfried Thebelt wurde 1988 in den Spielmannszug Nachtigallen aufgenommen und begann ebenfalls mit der Sopranflöte, „was ihm jedoch schnell langweilig wurde“, schreibt der Verein. Siegfried Thebelt erlernte die „Königin der Instrumente“, die Lyra und auch die Altflöte beherrsche er, weshalb er aus dem Verein kaum wegzudenken und universell einsetzbar sei. Zu den 30 Jahren als Musiker, kommen bei Siegfried Thebelt über 20 Jahre aktive Vorstandsarbeit. Und genau wie bei den Instrumenten, reiche ihm eine Vorstandsarbeit nicht aus. So sei er im Vorstand des Kreismusikverbandes und der Kreismusikjugend Münsterland in verschiedenen Positionen tätig gewesen. Anfang des Jahres wurde er zum zweiten Vorsitzenden gewählt (wir berichteten). Ans Aufhören denke er noch lange nicht, schreiben die Nachtigallen.

Etwas anders ist die Lage bei Andreas Hippe. Auch er hält dem Spielmannszug bereits seit 30 Jahren die Treue, nahm im Rahmen der Ehrung aber nun Abschied vom aktiven Spielmannszug. Ihm sei das Spielen der kleinen Trommel mit in die Wiege gelegt worden, schreibt der Verein. Schließlich trommelte auch sein Vater Herbert Hippe lange Jahre im Verein. Andreas Hippe habe zudem jahrelang den Takt im Verein vorgegeben, denn er beherrscht ebenfalls die Pauke wie auch die Becken. Mit ihm breche eine Stütze im Schlagwerk weg – und auch im Vorstand war Andreas Hippe sieben Jahre tätig. Als Zugabe erhielt er am Ehrungsabend zudem die Urkunde für die Ehrenmitgliedschaft im Spielmannszug Nachtigallen.

Während des gesamten Ehrungsabends gestaltete der Spielmannszug mit einigen Musikstücken das Programm mit. Die Spielleute, die Ehemaligen und Geehrten ließen den Abend in Geselligkeit mit gekühlten Getränken und leckeren Essen gemütlich ausklingen, schreibt der Spielmannszug abschließend.