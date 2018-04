Es gibt verschiedene Arten von Elektrofahrrädern. Am gängigsten ist in Deutschland wohl das „Pedelec“: Während der Fahrer in die Pedale tritt, unterstützt ihn ein Motor mit einer Leistung von maximal 250 Watt bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Für das Pedelec braucht es laut ADFC weder Führerschein noch Zulassung oder Versicherungskennzeichen. Anders sieht es bei den „S-Pedelecs“ aus: Sie zählen zu den Kleinkrafträdern, denn der leistungsstärkere Motor unterstützt den Radler bis zu einer Geschwindigkeit von flotten 45 Stundenkilometern. Wer damit über die Straßen flitzen möchte (Radwege sind für S-Pedelecs tabu) , muss im Besitz eines Führerscheins der Klasse AM sein. Für das S-Pedelec sind zudem eine Betriebserlaubnis sowie ein Versicherungskennzeichen notwendig. Außerdem ist das Tragen eines Helms Pflicht. Das „E-Bike“ im engeren Sinne meint ein Rad mit Elek­troantrieb, das durch einen Schaltknopf oder Drehgriff bedient wird – ähnlich einem Elektromofa. Der Fahrer muss dafür nicht selbst in die Pedale treten. Hier gibt es noch mal unterschiedliche rechtliche Einordnungen – je nach Höchstgeschwindigkeit.