Es gibt verschiedene Arten von Elektrofahrrädern. Am gängigsten ist in Deutschland wohl das „Pedelec“: Während der Fahrer in die Pedale tritt, unterstützt ihn ein Motor mit einer Leistung von maximal 250 Watt bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Für das Pedelec braucht es laut ADFC weder Führerschein noch Zulassung oder Versicherungskennzeichen.