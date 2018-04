Ergänzung zu Glanzlichtern

Die angesprochene Idee hegen Dr. Guido Dahl, Geschäftsführer des Kulturforums Ochtrup und Bernd Aalken, der umtriebige Theatermann im Verkehrs- und Kulturverein Schüttorf, schon lange. „Wir müssen Akzente in der Kulturarbeit der Region setzen und einfach mal die Augen aufhalten, was es da schon alles für die unterschiedlichen Interessen der Bürger gibt“, machte Guido Dahl im Pressegespräch in der WN-Redaktion Ochtrup deutlich. Er wisse nur zu gut, dass viele Ochtruper sehr aufmerksam das abwechslungsreiche Programm des Theaters der Obergrafschaft verfolgen und hier und da auch nutzen. „Mit unserem kleinen Juwel, wie wir unser Haus gerne nennen, können wir eine fast ideale Ergänzung zu den kulturellen Glanzlichtern setzen, um die sich in Och­trup seit vielen Jahrzehnten gekümmert wird“, nimmt Bernd Aalken den Ball sozusagen im Fluge auf. „Mit Kammermusik, Kleinkunst und dann und wann einem musikalischen Frühschoppen auf der Seebühne sind wir in Och­trup schon ganz gut aufgestellt. Aber interessantes Sprech- und Musiktheater zu stemmen oder in der Töpferstadt geeignete Aufführungsplätze zu finden, daran hapert es“, gibt sich der kulturengagierte Dahl realistisch. Und auch wenn es nach Kalauer klänge, scheut er sich nicht, den Wahlspruch „Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nahe“ zu bemühen. Zu einer kurzfristigen Daumenprobe können Bernd Aalken und seine Schüttorfer Kulturvereinsmannschaft nun ganz mit dem Stück „Die Visionärin“ antreten.

Bernd Aalken (l.) und Dr. Guido Dahl nutzen die Gelegenheit für eine kurzfristige Daumenprobe mit Blick auf eine engere Kooperation. Foto: Martin Fahlbusch

„Langfristig müssen wir da endlich mal das immer wieder erhitzte Eisen von einer engeren Kooperation in Sachen Theater und einem Bustransfer nach Schüttorf schmieden. Die Gelegenheit ist da, wir müssen sie nur beim Schopfe packen“, schmunzelt Dr. Guido Dahl – und Bernd Aalken schmunzelt mit.