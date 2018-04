Ochtrup -

In einer Ankündigung des Tourneetheaters ist über die Geschichte zu lesen: Zum Ende des 11. Jahrhunderts wird in Bermersheim am Rhein ein schwächliches Mädchen geboren. Hildegard ist das zehnte Kind adeliger Herkunft, und so ist ihr ein gottgeweihtes Leben vorbestimmt. Als Nonne, Äbtissin und Autorin von bedeutenden theologischen Werken, aber auch als Naturwissenschaftlerin, Ärztin und Komponistin wird sie zu einer der größten geistlichen Autoritäten des mittelalterlichen Europa. Was treibt sie an? Was gibt ihr die Kraft, gegen alle Konventionen und Widerstände ihren von Gott kommenden Visionen zu folgen und sich und ihrem tiefen Glauben treu zu bleiben – trotz persönlicher und gesellschaftlicher Rückschläge und Anfeindungen? Ein Stoff, der geradezu nach Theater ruft. In Schüttorf ist das Tourneetheater „Theaterlust“ ein gern gesehener Gast und war öfter schon mit herausragenden Produktionen vertreten. Erinnert sei an „Die Päpstin“ oder „Die Wanderhure“. So folgt am 22. April (Sonntag) ab 19.30 Uhr im Theater der Obergrafschaft „Die Visionärin“ von Susanne Felicitas Wolf als Sondergastspiel mit Gesang und Live-Musik.