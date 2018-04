Genau die richtige Entscheidung

Die Idee, sich bei den Caritaswerkstätten zu bewerben, kam von ihrer Mutter. „Sie meinte, die soziale Schiene wäre genau das Richtige für mich“, erzählt Mirijana Marx, als sie am Donnerstagmorgen im Besprechungsraum an der Waldstraße sitzt, um von ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) zu berichten. Doch die junge Och­truperin war zunächst skeptisch: Mit behinderten Menschen arbeiten – könnte sie das? Ginge ihr das vielleicht zu nahe? Würde sie das täglich Erlebte zu sehr an sich heranlassen? „Ich hatte davor schon ein bisschen Angst“, gibt die 20-Jährige unumwunden zu.

Aber Mirijana Marx folgte dem Rat ihrer Mutter und meldete sich bei den Werkstätten. Sie reichte ihre Bewerbung ein, ging zum Vorstellungsgespräch, hospitierte einen Tag lang – und startete im Februar 2017 ihr FSJ. Heute ist sie froh darüber. Sie hat sogar verlängert. „Mit der Entscheidung bin ich sehr zufrieden“, sagt sie – und ihre Augen strahlen.

Schon nach dem ersten Tag waren ihre Bedenken allesamt verflogen. „Ich kam abends nach Hause und war einfach nur glücklich.“ Die Och­truperin half zunächst in einer Produktionsgruppe, in der die Beschäftigten einfache Montage- oder Verpackungsarbeiten übernehmen. Zehn Monate lang begleitete und unterstützte sie die Menschen, die ihr schon bald ans Herz wuchsen. „Man bekommt sehr viel zurück“, hat Mirijana Marx festgestellt. Mal ein Dankeschön, mal eine Umarmung, mal einfach nur ein Lächeln.

Auch mit den Kollegen kam die junge Frau von Anfang an gut zurecht. „Es geht hier ganz locker zu“, findet die 20-Jährige. „Und wenn ich mal Hilfe brauchte, war immer jemand da, den ich fragen konnte.“

Bald kristallisierte sich heraus, dass auch die Pflege von Menschen mit Behinderungen ein Feld sein könnte, in dem sich Mirijana Marx gut aufgehoben fühlt. Sie wechselte also von der Produktionsgruppe in den Intensivförderbereich der Caritaswerkstätten und verlängerte gleichzeitig ihren Freiwilligendienst.

„Hinten“ in den Werkstätten kümmert sich die 20-Jährige nun um Schwerstmehrfachbehinderte. Die Ar­beitseinheiten sind dort kürzer, der Bedarf an Unterstützung größer. Und Mirijana Marx übernimmt auch Pflegeaufgaben: Sie reicht Essen an, wechselt Vorlagen, reinigt Hände und Gesichter. „Das ist keine Pflicht für FSJ‘ler“, betont Bärbel Henrich vom Sozialen Dienst. Doch Mirijana Marx wollte das gerne machen. „Das gehört doch dazu“, findet sie.

Von ihrer anfänglichen Sorge, das vermeintliche „Leid“ von Menschen mit Behinderungen könnte sie mitnehmen, ist nichts mehr übrig. Ganz im Gegenteil. „Die Leute hier haben so viel Positives an sich“, hat sie festgestellt. „Es ist schön, zu sehen, wie viel Spaß sie am Leben haben. Schon Kleinigkeiten machen ihnen eine große Freude.“

Für ihre persönliche Entwicklung habe ihr das FSJ viel gebracht, ist sich Mirijana Marx sicher. Die junge Frau, die nach der Realschule zunächst eine Ausbildung in einer Zahnarztpraxis begonnen hatte, weiß nun auch genau, wo es beruflich für sie hingehen soll: Sie möchte Heilerziehungspflegerin werden. „Ich mache mein Fachabitur und fange dann die Ausbildung an“, berichtet sie von ihren Plänen.

Die Menschen an der Waldstraße wird sie dann sehr vermissen, da ist sich Mirijana Marx sicher. „Wenn mich jemand fragt, was ich nach dem FSJ mache, sage ich: ‚Erst einmal weinen!‘“, erzählt die 20-Jährige.

Und die Mama, die das Ganze initiiert hat – was sagt die heute so? „Die ist sehr stolz“, weiß Mirijana Marx. „Sie kennt mich wohl eben doch am besten . . .“