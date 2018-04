Ochtrup -

Der Schützenverein Einigkeit geht einer alten Tradition nach: Am 27. April (Freitag) stellen die Schützen bereits zum siebten Mal in Folge auf dem Festplatz in der Weiner einen Maibaum auf. Der Startschuss fällt um 19 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung.