Eine Familie im Freilicht-Fieber

Emma sieht noch ein wenig blass aus um den Schornstein. Aber die Lokomotive, die im diesjährigen Familienstück der Freilichtspiele Bad Bentheim ihren großen Auftritt hat, tuckert bereits ganz munter. „Das ist gut, denn ich muss mit ihr noch ein wenig üben“, stellt Martin Holtmann fest, als er in das Führerhaus klettert.

Schließlich ist das umgebaute Elektrofahrzeug, auf dessen Ladefläche nun der Kessel thront, nicht so leicht zu steuern. Denn hinten ist bei Emma jetzt vorne – und umgekehrt: „Man fährt also die ganze Zeit rückwärts“, erklärt Martin Holtmann. Und er muss es wissen: Der Ochtruper gibt in Michael Endes Geschichte von „Jim Knopf“ den Lokomotivführer Lukas.

Die Rolle hat ihm die Regisseurin des Stücks angeboten. „Da war ich schon sehr stolz“, erzählt der Familienvater – und fügt lachend hinzu: „Aber so viele Männer sind wir ja auch nicht.“ Zumindest im Schauspiel-Ensemble.

Martin Holtmann mit Emma. Foto: Anne Spill

In der Truppe wirkt Martin Holtmann, der bei der Familienkasse in Rheine arbeitet, seit gut drei Jahren mit. Er kam über seine Tochter zur Freilichtbühne. „Anna wollte damals unbedingt beim Wintermärchen mitspielen.“ Eine Bekannte nahm das Mädchen mit zu einer Probe – und das Nachwuchstalent durfte gleich eine kleine Rolle übernehmen. „Das war schon ziemlich aufregend“, erinnert sich die heute 14-Jährige. „Aber alle waren sehr nett und haben mich direkt integriert.“

Dann fehlte noch ein männlicher Statist – und Papa Martin war schnell überredet. Und auch Annas jüngere Schwester Deike, heute sieben Jahre alt, fand bald Gefallen an der Bühne. Es dauerte also nicht lange, da waren drei der Holtmanns im Freilicht-Fieber. Erst die Winteraufführung von „Sterntaler“, dann „Der Froschkönig“, im vergangenen Jahr mit „Rabatz im Zauberwald“ das erste Sommer-Stück – und jetzt wirken Martin, Anna und Deike bei „Jim Knopf“ mit.

Mutter Eva teilte die Freude am neuen Hobby, sah sie doch eine tolle Entwicklung: „Anna zum Beispiel war früher schüchtern und introvertiert. Seit sie vor Publikum auftritt, ist sie viel selbstsicherer geworden.“ Aber das Theater nahm auch viel Zeit in Anspruch. „Ich habe meine Familie gar nicht mehr gesehen“, erzählt Eva Holtmann, „die drei waren ja nur noch an der Bühne.“ Etwas musste sich ändern, befand die Ochtruperin, die unter anderem als VHS-Dozentin tätig ist – und beschloss, mit einzusteigen: aber nicht als Mitwirkende im Rampenlicht. „Das ist nichts für mich.“ Doch bei der Öffentlichkeitsarbeit zu helfen, das konnte sie sich gut vorstellen. „Seither kümmere ich mich ein wenig um Facebook und Instagram.“ Und auch beim Nähen der Kostüme für das Abendstück „Das Wirtshaus im Spessart“ war das Engagement der Mutter willkommen.

Nur einer aus dem Clan der Holtmanns ist dem Theater noch nicht „verfallen“: Sohnemann Lars, zehn Jahre alt, hat andere Interessen. „Er kommt schon mal mit, genießt aber ansonsten die Ruhe vor seinen Schwestern“, erzählt seine Mutter lachend. „Aber vielleicht hat er ja irgendwann mal Lust, was im Bereich Bühnenbau zu machen“, könnte sich Vater Martin vorstellen.

Überhaupt: Bei den Freilichtspielen sind viele Talente gefragt. „Da findet jeder seine Passion“, ist sich Martin Holtmann sicher. Ob als Schauspieler, Sänger oder Tänzer, in der Licht- und Tontechnik, bei den Requisiten oder in der Bewirtung. Und vielfach sind – wie bei Holtmanns – gleich mehrere Familienmitglieder im Verein aktiv.

Die Ochtruper sind auch längst nicht die Einzigen aus der Töpferstadt, die sich an der Bühne im benachbarten Bentheim engagieren. „Das ist ja auch nicht weit“, findet Eva Holtmann. Schwierig sei nur manchmal, dass sich der Verein natürlich nach den niedersächsischen Ferienzeiten richte, die oft anders lägen als in NRW. „Aber wenn mal jemand keine Zeit hat, ist das auch nicht schlimm. Da spricht man sich untereinander ab“, erzählt Martin Holtmann. Für die größeren Rollen gebe es sowieso mehrere – gleichrangige – Besetzungen.

Aktuell ist die Ochtruper Familie in der Kulisse des alten Steinbruchs wieder im Dauereinsatz. Schließlich rückt die große Premiere von „Jim Knopf“ am 20. Mai näher. Und da müssen dann nicht nur der Text sitzen und der Einsatz stimmen. Auch Emma will sicher über die Bühne gelenkt werden. „Und dafür“, sagt Martin Holtmann, als er aus dem Führerhäuschen steigt, „brauchen wir noch ein bisschen Fahrpraxis.“