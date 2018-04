Aufführungen sind am 20. und 27. Mai sowie am 3. Juni (jeweils ein Sonntag) um 15 Uhr, am 13. Juni (Mittwoch) um 16 Uhr, am 17. Juni (Sonntag) um 15 Uhr, am 19. Juni (Dienstag) um 9 und um 11.30 Uhr, am 20. Juni (Mittwoch) um 16 Uhr, am 24. Juni (Sonntag) um 15 Uhr, am 26. Juni (Dienstag) um 9 und um 11.30 Uhr, am 8. August (Dienstag) um 16 Uhr, am 12., 19. und 26. August (jeweils ein Samstag) um 15 Uhr. Die letzte Vorstellung ist in der „Nacht der Lichter“ am 1. September (Freitag) um 20.30 Uhr. Die Tickets kosten für Erwachsene acht Euro im Vorverkauf und neun Euro an der Abendkasse. Kinder zahlen 5,50 Euro beziehungsweise 6,50 Euro. Eine Familienkarte schlägt mit 24 beziehungsweise 25 Euro zu Buche. Rabatte gibt es darüber hinaus für Menschen mit Behinderungen, Erwachsenen-Gruppen sowie Schulen und Kindergärten. Für die „Nacht der Lichter“ gelten gesonderte Preise.