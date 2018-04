Ein echtes Familienunternehmen

Hätte es an Christine Leusbrock und ihrem Mann Reinhold gelegen, das Jubiläum ihres Pflegedienstes wäre sang- und klanglos untergegangen. „Meine Eltern haben das einfach vergessen“, erzählt Tochter Verena Henrichmann und lacht. Doch die mehr als 100 Mitarbeiter im Team der Leusbrock Pflege GmbH hatten den 25. Geburtstag ihres Unternehmens auf dem Schirm.

So erwarteten sie ihre Chefin am 2. Januar mit einer selbst gebackenen Torte im Büro. „Das war schön“, erinnert sich Christine Leusbrock gerne zurück. Und auch die Anfangsjahre ihres Pflegedienstes hat sie nicht vergessen.

Alles begann damit, dass der Pflegedienst, bei dem die examinierte Krankenschwester Anfang der 1990er-Jahre arbeitete, schließen musste. Private Pflegedienste habe es damals so gut wie gar nicht gegeben, erzählt die 68-Jährige. Und erst als Angehörige ehemaliger Patienten sie ansprachen und anregten, sie solle sich doch selbstständig machen und einen eigenen Pflegedienst eröffnen, fing die Metelenerin an, sich mit diesem Gedanken zu befassen.

EIn etwas körniger Blick in die Vergangenheit: Das Team des Pflegedienstes Leusbrock im Jahr 1998 – damals noch vor dem Privathaus von Christine Leusbrock (4.v.r.) in Metelen. Foto: Privatarchiv Leusbrock

„Das Kaufmännische liegt mir nicht“, gibt Christine Leusbrock unumwunden zu. Doch da habe ihr Mann Reinhold gemeint, dass er das übernehmen könne. „Und dann haben wir angefangen“, erzählt Christine Leusbrock. Sie startete mit zwei Mitarbeitern und fünf Patienten in Wettringen. Ganz langsam sei der Pflegedienst dann gewachsen. „Die ersten Teamsitzungen haben bei uns zu Hause in der Küche stattgefunden“, erinnert sich die Pflegedienstinhaberin mit einem Schmunzeln. Ein Dienstfahrzeug gab es damals auch schon. „Den haben alle nur ‚Mucki’ genannt“, wirft Verena Henrichmann ein. „Das war noch ein richtiges Auto“, schwärmt ihre Mutter.

Den kleinen R 5 gibt es auch heute noch. Es ist zwar nicht mehr das Original, aber immerhin das gleiche Baujahr wie der erste Dienstwagen. Nachdem er einige Zeit auf dem Parkplatz des Unternehmens in Ochtrup residierte – aufgedruckt die Worte „Mit mir fing alles an“ – hat er nun in Metelen seinen Alterssitz bekommen. Er sei schlichtweg zu verrostet, um noch mit ihm zu fahren, erzählt Christine Leusbrock.

Doch während der erste Dienstwagen so langsam seinen Geist aufgibt, blüht das Unternehmen regelrecht. So betreibt die Leusbrock Pflege GmbH das Betreute Wohnen „Metelener Heide” in der Vechtegemeinde, in Neuenkirchen eine Tagespflege und als neuestes Projekt entsteht aktuell in Wettringen ein Wohngemeinschaftshaus zum Beispiel für Demenzerkrankte. „Da gibt es so viele tolle Möglichkeiten. Aber das machen meine Kinder“, erzählt Christine Leusbrock, die inzwischen im Ruhestand ist.

Bis 2006 arbeitete sie in der Pflege mit. Was sich verändert hat in 25 Jahren? „Die Bürokratie“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Unter anderem die Dokumentation der Pflege sei unglaublich aufwendig geworden. „Dadurch ist es aber auch ein Stück weit professioneller“, wirft Verena Henrichmann ein. Ihre Mutter schmunzel: „Ja, das stimmt. Heute gibt es speziell für die Pflege Software mit Vorlagen für die Dokumentation. Ganz am Anfang haben wir uns die mit Excel selbst gebastelt. Lang, lang ist es her“.

Mit dem Unternehmen wuchs auch die Zahl der Mitarbeiter. Über 100 sind es mittlerweile. Sie sind in Ochtrup und Metelen, aber auch in Wettringen, Neuenkirchen und Rheine beschäftigt. Die Verwaltung eines solch großen Betriebes ist kaum für einen alleine zu stemmen. Mittlerweile ist aus dem Pflegedienst von Christine Leusbrock ein richtiges Familienunternehmen geworden. Während ihr Mann Reinhold die Personalverwaltung inne hat, kümmert sich Verena Henrichmann als Diplom-Pädagogin (Studienschwerpunkt: Demenz) um solche Dinge wie Mitarbeitergespräch oder neue Projekte. Der älteste Sohn Benedikt stemmt Verwaltung und EDV, sein jüngerer Bruder Philipp ist gelernter Krankenpfleger und hat zudem die Ausbildung zur Pflegedienstleitung absolviert. Alle drei arbeiten somit im Unternehmen mit. „Wir haben ein gutes Team“, sagt Christine Leusbrock und meint damit nicht nur ihre Familie, sondern auch die anderen Mitarbeiter. „Seien wir mal ehrlich: Ohne unserer Mitarbeiter gäbe es den Pflegedienst gar nicht“, ist sich die 68-Jährige des Stellenwertes ihrer Mannschaft bewusst. Und genau das sei auch die Herausforderung in der Zukunft für alle in der Pflege. „Es wird der Tag kommen, da man Kunden absagen muss, weil es nicht genügend Personal gibt“, ist Christine Leusbrock sicher. Sie selbst muss sich damit vermutlich nicht mehr befassen, den glücklichweise steht die nächste Generation bereits in den Startlöchern.