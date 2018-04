„Zwei wesentliche Säulen tragen unsere Immobilien- und Standortgemeinschaft“, sagte Norbert Bierbaum-Hillejan jetzt in der Jahreshauptversammlung dieses Gremiums: „Eine davon sind die unterschiedlichen Aktionen, für die sich die ISG ideell und finanziell einsetzt. Und dafür ist unser Geld schließlich auch da.“ Eine zweite, ebenfalls wichtige Säule, sei die Kommunikation, betonte der erste Vorsitzende. „Hier können wir im geschützten Raum diskutieren, Ideen sammeln, austauschen und nach außen tragen.“ Ein gutes Beispiel dafür war die Mitgliederversammlung im voll besetzten Besprechungsraum der Verbundsparkasse Emsdetten-Ochtrup.

Investor und ISG-Mitglied Jochen Brackmann erläuterte seine Pläne zum Nahversorgungsareal an der Laurenzstraße, in denen auch das architektonische Gesicht der münsterländischen Region berücksichtigt werden solle. „Das Designer-Outlet-Center hat hier Standards gesetzt“, so Brackmann über das wichtige Verbindungsstück zwischen Outlet-Center und Innenstadt.

Auch diesmal war in der Jahresversammlung eine kleine Delegation der Stadtverwaltung vertreten, um aktuelle innerstädtische Projekte vorzustellen. Anhand einer Präsentation spannte Bauamtsleiterin Karin Korten den Bogen von Verkehrs- und Wohnungsbauprojekten bis zur Altstadtentwicklung und beantwortete zahlreiche Fragen aus den Mitgliederreihen, heißt es im Pressetext der Interessengemeinschaft weiter. Ein besonderes Augenmerk legte sie auf die Wallanlagen. „Es ist toll mitzuerleben, wie sich das entwickelt“, wird Korten im Pressebericht zitiert.

Einigkeit herrschte darüber, dass es oftmals die kleinen Dinge sind, die eine Stadt lebens- und liebenswert machen. Dazu zählen etwa die von Lisa Eiling-Wilke getöpferten Steine zwischen dem DOC und der Innenstadt, deren Weg fortgesetzt werden soll.

Klein, aber fein wird auch die Telefonnummer auf einigen Informationsstelen sein, die beim Anwählen ganze (Geschichts-)Welten eröffnet. Thomas Büchler, Vorsitzender der Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft Ochtrup, stellte das geplante Konzept des so genannten „Culture Call“ vor: Besucher können demnächst an den entsprechenden Stelen mit Hilfe ihres Handys einen Audio Guide aufrufen, der in unterhaltsamer Weise jede Menge Wissenswertes über den Ort und seine historischen Hintergründe vermittelt. An den ehemaligen Weberhäusern, dem Marienheim, auf dem Kirchplatz, dem Pottbäckerplatz und am Südwall sind unter anderem diese originellen Hörstationen geplant.

Zum offiziellen Part des Abends gehörte neben dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstands der Abschied von Lisa Albers. Sie gab nach sechs Jahren Vorstandsarbeit aus Zeitgründen ihr Amt auf. „Du hast viele Projekte mit angestoßen, und es war eine tolle Zusammenarbeit“, würdigte Bierbaum-Hillejan das fortwährendes Engagement Lisa Albers seit den Gründungszeiten der ISG.