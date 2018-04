Musiker bei Ferienaktion aktiv

Die Stadtkapelle Ochtrup traf sich jetzt zur Mitgliederversammlung. „Vorsitzender Jürgen Helker begrüßte engagierte Vereinsmitglieder, die der Kapelle schon seit Jahrzehnten die Treue halten. Mit ihnen blickte er auf ein ereignisreiches Jahr 2017 zurück“, heißt es im Pressebericht. So berichteten Helker und auch Dirigent Dirk Brünenborg von Veranstaltungen wie dem Konzert „… und Klappe“ in Schapen sowie in der Stadthalle Ochtrup, den Schützenfesten, dem Adventskonzert oder dem Medici-Fest. Auf allen Veranstaltungen habe der Verein eine solide Leistung und begabten Nachwuchs präsentiert.

Die musikalische Saison 2018 startete mit der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ochtrup und dem „Tag der offenen Tür“ der Kapelle in der Pestalozzischule. Am 21. und 22. April (Samstag und Sonntag) findet das Frühjahrskonzert des Blasorchesters Metelen statt, in dessen Reihen in diesem Jahr einige Ochtruper Musiker zu finden sein werden. Konzertiert wird unter dem Motto „Jukebox“: Das Publikum darf sich dabei das Programm wünschen.

Eine weitere Besonderheit in der Jahresplanung der Stadtkapelle: Die erstmalige Teilnahme an der Ferienspaßaktion der Stadt Ochtrup. Des Weiteren wird das Orchester bei den Ochtruper Schützenfesten, dem Pfarrfest und dem Majestätenempfang der Stadt zu erleben sein. Das Adventskonzert gestalten die Musiker in diesem Jahr gemeinsam mit dem Blasorchester Metelen.

Wahlen standen außerdem auf dem Programm. Einstimmig wurden gleich mehrere Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt: Jürgen Helker ist für eine weitere Wahlperiode Vorsitzender, Dieter Homölle bleibt Kassierer, Tobias Bätker wurde als aktiver Beisitzer bestätigt, Hans Wetter bleibt passiver Beisitzer und Bernd Herbering für weitere drei Jahre Notenwart.

Auch bei den Kassenprüfern gibt es keine Veränderungen: Herbert Intfeld und Reinhold Wuff wurden erneut ohne Gegenstimmen in ihren Ämtern als Kassenprüfer bestätigt. Als die Versammlung gegen 18 Uhr endete, war für die Musiker des Vereins noch nicht Feierabend: Sie trafen sich an der Pestalozzischule, um noch schnell den Anhänger mit Instrumenten und Notenmaterial zu beladen. Die Kapelle hatte sich nämlich beim „Grafschafter Anfietsen“ verpflichtet. Mehr als 1000 Teilnehmer machten bei bestem Wetter eine Rundfahrt mit ihren Fietsen und hörten unter anderem den Musikern der Stadtkapelle Ochtrup an der Bühne am Bentheimer Rathausplatz zu.