Mit Tanja Konermann wählte die Mitgliederversammlung eine neue zweite Kassiererin und bestätigte darüber hinaus Silvana Ponce als stellvertretende Schriftführerin. Jugendvertreterin bleibt Caroline Wiers. Und neben Anika Pelster fungiert nun auch Markus Konermann als Beisitzer.

In seinen Jahresrückblick erinnerte Bierbaum an den Freundschaftsbesuch in Valverde. „Die Spanier haben es geschafft, echte Highlights und Aktivitäten der gesamten Reisegruppe mit kleineren begegnungsintensiven Treffen zu verbinden. Auch der Kontakt mit den Freunden aus Estaires war prima“, wird der Vorsitzende im Pressebericht weiter zitiert.

In Spanien, auch das sagte Bierbaum, sei bei einem Treffen der Vorstände der drei Partnerschaftsvereine vereinbart werden, die Gestaltung der Besuchsprogramme nicht zu stark an den EU-Richtlinien zu orientieren. Auch wenn in sogenannten Netzwerkanträgen mehr Förder-Potenzial stecke, was vor allem die Spanier favorisierten, solle die Begegnung weiter im Vordergrund stehen, heißt es abschließend.