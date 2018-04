Jedes Kind darf so sein, wie es ist

50 Jahre ist es mittlerweile her, dass der Kindergarten St. Lamberti an die Hellstiege gezogen ist und unter der Leitung der Pfarrgemeinde St. Lambertus steht. Jede Menge Kinder, die schon lange zu Erwachsenen geworden sind, haben seither die Einrichtung besucht.

Ihre Kindergartenzeit wird sich in vielerlei Hinsicht unterschieden haben: Erziehungskonzept, Einrichtung des Kindergartens, Ge- und Verbote oder auch die verantwortlichen Erzieherinnen werden sich über die Jahre geändert haben, einige sind gegangen, neue Menschen hinzugekommen. Doch ein Grundsatz galt und gilt für jedes Kind, das den Kindergarten besucht hat: Jedes von ihnen durfte so sein, wie es ist.

Logisch, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten ganz unter diesem Leitsatz standen. Das Kindergartengelände hatten die Erzieherinnen mit den über 70 Mädchen und Jungen aus 16 unterschiedlichen Ländern in den Tagen zuvor hergerichtet. Überall hingen selbstgemalten Länderfahnen der Kinder. Verschiedene Spielmöglichkeiten sorgen für einen abwechslungsreichen Mittag im Kindergarten St. Lamberti. Die Ehemaligen nutzen die Zeit, um sich selbst auf alten Abschlussfotos zu suchen oder um Gespräche mit den Erzieherinnen zu führen.

Mit einem Wortgottesdienst begann am Samstag die Jubiläumsfeier im Kindergarten St. Lamberti. Kinder, Erzieher, Eltern und Ehemalige feierten gemeinsam den 50. Geburtstag der Einrichtung an der Hellstiege.

Mit einem Wortgottesdienst begann am Samstag die Jubiläumsfeier im Kindergarten St. Lamberti. Kinder, Erzieher, Eltern und Ehemalige feierten gemeinsam den 50. Geburtstag der Einrichtung an der Hellstiege. Foto: Rieke Tombült

Mit einem Wortgottesdienst begann am Samstag die Jubiläumsfeier im Kindergarten St. Lamberti. Kinder, Erzieher, Eltern und Ehemalige feierten gemeinsam den 50. Geburtstag der Einrichtung an der Hellstiege. Foto: Rieke Tombült

Mit einem Wortgottesdienst begann am Samstag die Jubiläumsfeier im Kindergarten St. Lamberti. Kinder, Erzieher, Eltern und Ehemalige feierten gemeinsam den 50. Geburtstag der Einrichtung an der Hellstiege. Weitere Impressionen folgen. Foto: Rieke Tombült

Vorab hatte Pastor Stefan Hörstrup einen Wortgottesdienst geleitet. Das Verhältnis Jesus zu den Kindern stand dabei im Mittelpunkt.

Kita-Leiterin Brigitte Feldevert verglich den Nachwuchs mit den Blüten eines jungen Baumes: Niemand, der kein Experte sei, könne so recht ausmachen, was einmal aus den Blüten werde, ob nun Äpfel oder doch Birnen. Was aber feststehe sei, dass sie sich einzigartig entwickelten, „so wie jedes einzelne Kind auch“.