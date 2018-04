Silvesternacht mit teuerer Nachwirkung

Die Versuche eines Angeklagten aus Ochtrup am Dienstagmorgen vor dem Amtsgericht in Steinfurt, die Schuld auf einen anderen zu lenken, überzeugten weder Staatsanwaltschaft noch Richter. Vorgeworfen wurde dem 24-Jährigen, in der Neujahrsnacht aus einer oberen Etage eines Wohnhauses in der Nähe der Lambertikirche mehrere Glasflaschen auf Menschen geworfen zu haben, die aus dem Auto stiegen. Zudem soll er sie vorher und während der Würfe wüst beschimpft haben.

„Ich war es wirklich nicht. Bei dieser Fete war ich wie andere total besoffen und habe aber wohl als einziger in der bewussten Zeit durchgehend am Fenster gestanden. Und mein Name ist auch mehrfach gefallen. Es war aber ein anderer“, beteuerte der Angeklagte.

Einer Aufforderung des Richters, den Namen des vermeintlichen Täters zu nennen, kam der 24-Jährige aber nicht nach. Auch der Versuch des Vorsitzenden, den Unbekannten durch ein Ausschlussverfahren unter einigen Zeugen zu identifizieren, verfing beim Angeklagten nicht.

Blieben die Aussagen des Zeugen, auf dessen Wagen die Flaschen niedergeprasselt waren und ihn auch selbst erheblich hätten schädigen können. „Darum habe ich auch sofort die Polizei informiert“, so der Mann, der zudem von einer Gefahr für eine vorbeifahrende Radfahrerin sprach. Die konnte die Tat zwar bestätigen, aber nicht sagen, wer die Würfe zu verantworten hatte.

Zwei weitere Zeugen erkannten den Angeklagten hingegen zweifelsfrei als den Täter. Da einige der Zeugen Mitarbeiter einer Duisburger Firma sind, die auch im Securitybereich arbeitet, hatten sie die Gefahr umgehend erkannt und versucht, die Situation zu entschärfen. „In der Silvester-/Neujahrsnacht war auf den umliegenden Straßen einiges los. Man musste alles tun, dass das aufhörte“, so einer der Zeugen. Der Sachschaden auf Windschutzscheibe und Dach des Autos wäre schon schlimm gewesen, aber schwer verletzte Personen hätte niemand gewollt. „Der Typ hätte sich beruhigen lassen und entschuldigen sollen.“

Am Ende gab es für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten mit einer dreijährigen Bewährungsfrist, in der er 70 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten muss. Unzweideutig sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung: „Der Prozess heute ist noch glimpflich für Sie ausgegangen. Drei Zeugen haben Sie als Flaschenwerfer eindeutig identifiziert. Und diese Schilderungen hatten keine Belastungstendenz. Die Schäden, die Sie am Fahrzeug verursacht haben, kommen jetzt mit Sicherheit noch auf sie zu.“