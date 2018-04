Der Plan der FBM GmbH & Co. KG, am Langenhorster Bahnhof ein Krematorium zu errichten, wird in der Töpferstadt bereits seit einiger Zeit ausgiebig und kontrovers diskutiert – in den politischen Gremien, den sozialen Netzwerken und auch in den Westfälischen Nachrichten. Die Investoren haben sich nun entschlossen, eine von vielen Seiten geforderte Bürgerinformation zu organisieren. Diese soll am 26. April (Donnerstag) stattfinden.

„Aus vielen Diskussionen und den öffentlichen Stellungnahmen, unter anderem in Form von Leserbriefen, konnten wir entnehmen, dass es noch einiger Aufklärung über die Arbeit einer Feuerbestattungsanlage bedarf“, wenden sich die Investoren nun in einer Einladung an die breite Öffentlichkeit. Weder der Rat noch der zuständige Fachausschuss hätten bislang einen Beschluss über die Art einer Bürgerbeteiligung getroffen. Doch in der vergangenen Woche besuchte eine Gruppe von Rats- und Ausschussmitgliedern gemeinsam mit den Investoren das Krematorium in Diepholz. „Eine derartige Besichtigung kann zum besseren Verständnis von Sinn und Zweck sowie der Arbeit und Wirkungsweise einer solchen Anlage beitragen“, lautet das Fazit der Investoren.

Deshalb laden sie nun alle Interessierten zu einem Besuch der Feuerbestattungsanlage in Diepholz an. Das Krematorium wurde im Herbst 2017 in Betrieb genommen und entspreche in der Bauweise der in Och­trup geplanten Anlage. Im Rahmen dieses Besuchs bestehe die Möglichkeit, mit einem Experten für Krematorien und dem Leiter der Anlage in Diepholz zu sprechen. Die Investoren setzen einen Reisebus ein.