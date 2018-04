Auf den ersten Blick ist es ein Tag wie jeder andere auf der Bahnstrecke zwischen Enschede und Münster. Im Stundentakt fahren die Züge hin und her. In den Abteilen sitzen mal mehr, mal weniger Fahrgäste. Viele senken wortlos ihre Blicke. Nicht etwa, weil sie traurig sind, sondern weil sie ihre volle Aufmerksamkeit aufs Smartphone richten.

Doch etwas ist anders an diesem Dienstag. Und das hängt mit den elf engagierten Leuten zusammen, die sich als Arbeitsmarktberater vom niederländisch-deutschen „Grens Werk“ aus Gronau vorstellen. Einer von ihnen ist Ben Kwast. „Wir sind heute die rollende Berufsberatung“, bemerkt der Niederländer lachend und reicht einer jungen Frau einen Flyer. Man kommt ins Gespräch – und Kwast erzählt der Frau einiges über berufliche Chancen in der Grenzregion.

In allen Abteilen sind die Jobexperten aktiv. „Die meisten Leute, die wir ansprechen, zeigen sich sehr interessiert an unserer Aktion“, freut sich GrensWerk-Berater Herman Lammers. Gerade hat er sich angeregt mit einem jungen Mann unterhalten, der in Münster studiert. Zum Abschied schenkt er dem Studenten einen Kugelschreiber sowie einen Schokoriegel als Wegzehrung für die Weiterfahrt. Dann wendet er sich dem nächsten Fahrgast zu. Doch der winkt ab, ohne von seinem Smartphone aufzublicken.

Im nächsten Abteil hat Lammers mehr Glück. „Wenn man schon so nah an der Grenze wohnt, warum eigentlich nicht über die Möglichkeit nachdenken, im Nachbarland nach einem Arbeitsplatz Ausschau zu halten?“, meint eine Frau. Eine andere stimmt zu. Herman Lammers empfiehlt ihnen, einen unverbindlichen Termin bei der grenzüberschreitenden Arbeitsmarktberatung „Grens Werk“ in Gronau zu vereinbaren. „Alle Interessierten, die heute durch unsere Gespräche in der Regionalbahn Lust auf Studium oder Arbeit im Ausland bekommen haben, werden dort in allen Fragen umfassend beraten. Denn die einzelnen Details können wir hier im Zug natürlich nicht besprechen. Unser Anliegen ist es aber, die Leute zu informieren, damit sie wissen, dass es uns gibt“, sagt Lammers.

Ein münsterisches Ehepaar im Nebenabteil interessiert sich weniger fürs berufliche Pendeln. Es ist auf dem Weg nach Enschede, um dort den sonnigen Tag beim Stadtbummel zu genießen. „Trotzdem ist dies eine tolle Aktion. Auch wenn es für uns nicht in Frage kommt. Dafür wohnen wir zu weit von der Grenze entfernt“, meint der Mann. In seinem Bekanntenkreis will er jedenfalls von dieser rollenden Berufsberatung berichten. Und das ist ganz im Sinne der Beratertruppe.

Erfahrungen mit einem grenzüberschreitenden Job hat Vincent ten Voorde, der ebenfalls zum Team gehört. „Ich war selber mal Grenzpendler“, berichtet der Ochtruper den beiden Bachelor-Studenten aus Münster, die sich nach einem Auslandssemester in den Niederlanden erkundigen.

Ein kleiner Junge flitzt vorbei und bekommt von einer GrensWerk-Beraterin einen Schokoriegel in die Hand gedrückt. „Das sind die Jobsucher von Morgen“, bemerkt sie. „Wer weiß, vielleicht erinnert sich der Kleine später mal an diese Zugfahrt und sucht sich einen grenzüberschreitenden Job“, überlegt ihr Kollege und grinst verschmitzt.