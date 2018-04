Verdichter Ochtrup 2 ist am Netz

Thyssengas weiht zweite Ausbaustufe des Knotenpunkts in der Wester ein

ochtrup -

Der Erdgaslogistiker Thyssengas hat am Mittwoch in der Wester die zweite Ausbaustufe seiner Anlage eingeweiht. Ein zweiter Verdichter ist seit Ende vergangenen Jahres am Netz angeschlossen, um „die ohnehin exzellente Versorgungssicherheit weiter zu erhöhen“, heißt es aus dem Unternehmen. Während einer Führung über das Gelände erläuterte Kommunikationsleiter Gerhard Hülsemann die Details.