„Einfach mal zu singen, das ist der Wunsch vieler Erwachsener. Egal ob Oldies, Klassiker, Evergreens oder moderne Songs, ist für jede und jeden etwas dabei“, versprechen die Organisatoren in einer Pressemitteilung an. Auf einem Liedzettel finden sich am Sonntag (22. April) deutsche und englische Texte unterschiedlichster Genres. „Wir singen nicht nur bekannte Songs von den Beatles, Herbert Grönemeyer und Nena, sondern auch Gute-Laune-Kinderlieder oder Schlager.“ Der Spaß am gemeinsamen Singen steht im Vordergrund. Andrea Stuckenholz wird am Klavier spielen und das offene Singen anleiten, Andreas Hermjakob wird mit einem kleinen Schlagzeug aus Cajon, Congas und anderen Percussion-Instrumenten für den nötigen Groove und Schwung sorgen, schreibt die Musikschule.

Zum Thema Das offene Singen beginnt am Sonntag um 16 Uhr. Die Teilnahme kostet pro Person fünf Euro. ...