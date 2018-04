Der Mann hatte im November 2015 zu Unrecht Leistungen des Jobcenters in Höhe von 1342 Euro bezogen. Die Überzahlung habe er trotz eines Arbeitseinkommens nicht angezeigt und einer vorgeschlagenen Erstattung in Raten zu je 80 Euro monatlich sei er ebenfalls nicht nachgekommen.

Der Angeklagte verteidigte sich damit, dass er jedoch der zuständigen Sachbearbeiterin des Jobcenters monatlich einen Einkommensnachweis vorgelegt habe.

Der Vorsitzende Richter hielt dem einschlägig vorbestraften Angeklagten vor, sich selbst nach der Zustellung der Anklageschrift weder beim Jobcenter gemeldet und schon gar nicht mit der Rückzahlung begonnen zu haben. „Normalerweise reagieren die Betroffenen dann ganz schnell in irgendeiner Weise, um wenigstens ihren guten Willen zu bekunden“, so der Richter gegenüber dem Angeklagten. Das an den Tag gelegte Verhalten spreche nicht für den Beschuldigten.

Um Licht in die Angelegenheit zu bringen, wollte das Gericht die mit dem Fall befasste Sachbearbeiterin des Jobcenters als Zeugin vernehmen. Daher werde von Amts wegen ein neuer Termin anberaumt, schloss der Richter die Hauptverhandlung am Donnerstagvormittag.