146 Mädchen und Jungen in fünf Messen

. Da der Katholikentag in diesem Jahr über Christi Himmelfahrt im Bistum Münster stattfindet, hat die Gemeinde die Erstkommunionfeiern in den Seelsorgebezirken St. Marien und St. Lamberti verschoben.

► Den Anfang macht somit diesmal St. Marien. Bereits am 29. April (Sonntag) beginnt um 9.30 Uhr die Erstkommunionfeier in der Marienkirche. Insgesamt kommen in St. Marien 38 Mädchen und Jungen zur Kommunion: Kilian Joel Auer, Max Beulker, Robin Beunink, Alina-Sophie Bülter, Hanna Deitmaring, Luca Merlin Ewald, Lena Feldkamp, Mia Lina Gielen, Lara Gördel, Lenn Heinendirk, Jonas Herding, Maximilian Hilgenberg, Jelsa Hinkelammert, Pia Homölle, Joel Huwe, Mika Joosten, Twan Jurga, Leonie Kappelhoff, Janne Marek Kempers, Benedikt Köllmann, Anna-Laura Knötzlein, Tim Leugers, Lucy Loh, Ole Mantke, Emily Potthoff, Emelie Rade, Julian Ratering, Johannes Rotterdam, Colin Schasfoort, Melanie Schneuing, Maddy-Lou Schöpe, Amy Lee Stumptner, Oskar Thihatmer, Paul Vollenbröker, Jannis Wessendorf, Lisa-Marie Wiers, Jan Hendrik Zurich und Leonie Zywitzki.

► Am 6. Mai (Sonntag) finden die Erstkommunionfeiern in St. Lambeti statt. In der Messe um 8.30 Uhr in St. Lamberti sind 31 Mädchen und Jungen: Victoria Aholt, Romy Bätker, Lennard Berg, Janne Bertels, Dante Blome, Lorenz Büning, Piet Daldrup, Meiko Derse, Lukas Eiling, Neele Ermke, Hannah Hoetmar, Linda Holtmannspötter, Jonah Hues, Roque-Moses Katerkamp, Lanah Knirck, Luis Köhler, Jara Küper, Laila Lachmann, Nora Leusder, Nico Lohlammert Florian Mergler, Tilmann Raulf, Katharina Regelmann, Julian Schultz, Phil Thebelt, Leon Thebelt, Fynn Tönjann, Livius Toma Isa, Maxi van der Kamp, Mareike Viefhues und Rick Vollenbröker.

► Im Gottesdienst um 10.30 Uhr in St. Lamberti gehen 37 Kinder zur Kommunion: Sophie Böking, Svea Braun, Polly Brink, Hannah Bültbrune, Henrik Bülters, Singa Büscher, Bennet Buscholl, Merle Conradi, Lenja Marie Dinkhoff, Emma Ehling, Lana Joy Ewering, Zoe Gamerschlag, Jason Handke, Shawn Handke, Greta Heese, Svea Heinendirk, Hendrik Höpfner, Thea Hoffstedde, Elisabeth Kalbfleisch, Bennet Kempers, Celine Mohr, Ida Münstermann, Diego Angel Niemeier, Mia-Sophie Pels, Marleen Pliete, Philipp Röttering, Nick Roters, Mia Rübestahl, Ines Santos Ferreira, Lina-Elisa Schophuis, Pauline Schrick, Enrico Schultejann, Aurelia Seggert, Henri Spies, Lukas Südfeld, Lukas Viermann und Selma Weßling.

► In Langenhorst wird ebenfalls am 6. Mai Erstkommunion gefeiert. In St. Johannes Baptist werden um 10 Uhr 19 Kinder zur Kommunion gehen: Maximilian Althoff, Matti Bos, Marieke Brünen, Carlito Christ, Henny Doths, Tim Förster, Nick Frenking, Bennet Grave, Cornelius Kauling, Aaron Krumme, Pia Möllers, Julius Oeing, Emily Pöhlker, Luzie Preuß, Julius Stegemann, Greta Tillmann, Anna Maria Volkery, Lilly Wessel und Lukas Wülker

► In Welbergen wird am 27. Mai (Sonntag) um 10 Uhr Erstkommunion gefeiert. In St. Dionysius empfangen 21 Mädchen und Jungen das Sakrament: Jakob Averbeck, Lina Bäumer, Mateo Bautista Dinkhoff, Justus Böking, Mika Brocks, Sophie Bußmann, Johanna Hillmann, Franziska Hoffstedde, Maren Hoffstedde, Marius Homölle, Luisa-Marie Katerkamp, Kilian Kauling, Jeton Kadrija, Katharina Möllers, Hannes Münstermann, Lutz Niehues, Til Schulze-Bilk, Fiona Strötzel, Christina Tübing, Felix Uesbeck und Nicos Vollenbröker.