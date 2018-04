Erste Aufgabe: Vertrauen aufbauen

Sie sind wieder zu dritt im Jugendcafé Freiraum. Fabian Post komplettiert das Team seit Anfang des Monats. Obwohl der 27-Jährige fast frisch von der Uni kommt, bringt er nicht nur frischen Wind mit ins Georgsheim, sondern auch schon ganz viel Erfahrung. Aber von Anfang an.

Nach der Schule begann der neue Freiraum-Mitarbeiter, der ursprünglich aus Altenberge stammt und mittlerweile in Nordwalde wohnt, eine kaufmännische Ausbildung und absolvierte dann seinen Zivildienst im KOT-Heim in seinem Heimatort. „Das fand ich gut“, berichtet er von seinen ersten Schritten in der Jugendarbeit. Also hängte Post ein Freiwilliges Soziales Jahr im OT-Heim St. Nikomedes in Borghorst hintendran und entschied sich schließlich für ein duales Studium der Sozialen Arbeit an der Saxion-Fachhochschule in Enschede.

Von 2012 bis 2017 ging es jede Woche einen Tag zur Uni und vier Tage an die bisherige Wirkungsstätte: ins Jugendzentrum im Steinfurter Stadtteil. Weil er sich für diesen Bildungsweg entschieden hatte, musste der 27-Jährige zu Hause viel büffeln. Aber das nahm er gerne in Kauf, denn: „Mir war wichtig, im Studium auch praktische Erfahrungen zu sammeln.“

Die wandte Post nach bestandener Prüfung erstmal in der OGS der Wilhelmschule in Emsdetten an, wo er als Gruppenleiter tätig war. Aber sein Herz schlug längst für die offene Jugendarbeit. „Als ich die Stellenausschreibung für das Jugendcafé Freiraum gesehen habe, wusste ich gleich, dass ich das machen wollte“, berichtet der Sozialpädagoge. Dort wirkt er nun als Nachfolger von Reinhard „Madness“ Vinkelau, der im Januar zum Jugendtreff im Pfarrheim „Die Brücke“ in Welbergen gewechselt ist – zusammen mit Jugendcafé-Leiter Jörg Eßlage und Diakonie-Mitarbeiterin Vera Hartmann. „Das ist ein Team-Ding, das wir hier machen“, stellt Post heraus. „Das ist mir auch wichtig.“

Der 27-Jährige, der als stellvertretender Leiter unter anderem für den Kultur-Bereich zuständig ist, hat schon einige Ideen im Köcher. Unter anderem möchte er den Probenraum beleben und Nachwuchsbands heranziehen. Erstmal aber steht die Beziehungsarbeit, wie es in der Fachsprache heißt, im Vordergrund. Das bedeutet: Im offenen Treff präsent sein, mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen und vor allem Vertrauen aufbauen. Denn, das weiß Post bereits aus seiner bisherigen Jugendarbeit: Sozialpädagogen sind Ansprechpartner in allen Lebenslagen und manchmal auch Seelentröster. „Das ist eben mehr als Kickern und Spaß haben“, betont er. „Das geht auch in die Tiefe.“ Wichtig ist ihm, den Jugendlichen auf Augenhöhe zu begegnen, in den Dialog mit ihnen zu gehen. „Sie sind der Auftraggeber“, erklärt der 27-Jährige. „Sie adressieren ihre Wünsche und Ideen an uns.“ Wobei er betont: „Wir arbeiten nicht für, sondern mit den Jugendlichen.“

Post zeigt sich begeistert davon, wie gut das Angebot im Georgsheim angenommen wird. An einem Tag wurden kürzlich zwischen 60 uns 70 Besucher gezählt. „Das spricht für die gute Arbeit, die hier geleistet wird“, findet Post, der in seiner kurzen Zeit in Ochtrup schon mitbekommen hat: Das Jugendcafé Freiraum ist für Elf- bis 21-Jährige geöffnet, wird aber vor allem von 14- bis 17-Jährigen frequentiert. Auch über deren Lebensraum außerhalb des Georgsheims hat er sich schon einen Überblick verschafft, indem er zusammen mit Eßlage durch die Töpferstadt gezogen ist. „Das war eine gute Möglichkeit, hier einen Einstieg zu finden.“