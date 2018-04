Um Körperverletzung ging es jetzt bei einer Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Steinfurt. Ein 61-jähriger gebürtiger Ochtruper und ein in Ochtrup wohnender 49-Jähriger waren angeklagt, im Juli 2017 in der Töpferstadt auf einem Grundstück am Kniepenkamp im Streit einen anderen Mann mit einem gefährlichen Gegenstand verletzt zu haben. Dabei sei das auf dem Boden liegende Opfer von einem der beiden mit einem Schaufelstiel gegen den Kopf geschlagen worden. Außerdem wurde beiden Männern vorgeworfen, dem Geschädigten mit den Fingern in die Augenhöhlen gedrückt zu haben.

Einer der Angeklagten führte aus, dass das Opfer schon den ganzen Tag ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt habe und kaum zu bändigen gewesen sei. Grundsätzlich habe er gar nichts gegen den Mann, er kenne ihn schon seit Jahren und habe einige Tage zuvor mit ihm Doppelkopf gespielt. Nach einer kleinen Grillparty eskalierte in dieser Nacht die Auseinandersetzung, in deren Verlauf der eine Angeklagte zunächst den anderen mit dem Schaufelstiel am Kopf verletzte. Der trug eine ärztlich bescheinigt Gehirnerschütterung und eine Schürfwunde davon. Tatsächlich wollte er allerdings wohl das Opfer treffen, um das es vor Gericht ging.

Ob es sich tatsächlich so zugetragen hat, konnte nicht abschließend geklärt werden. Ein als Zeuge vernommener Nachbar sagte aus, dass er das Geschehene nicht beobachtet habe, er aber die Stimme des Geschädigten eindeutig erkannt habe. Danach habe dieser laut geschrien: „Die stechen mir die Augen aus!“ Weiter habe er sich nicht um den Streit gekümmert, „schließlich ist mitten in der Stadt mit Kneipen und Disco immer irgendetwas los.“

Da weder der Geschädigte noch ein ebenfalls geladener Zeuge zum Verhandlungstermin erschienen, erwägte der Richter ein Ordnungsgeld gegen die Angeklagte zu verhängen. Da ohne diese beiden Personen eine eindeutige Klärung des Sachverhaltes nicht möglich sei, will das Gericht eine erneute Verhandlung ansetzen.