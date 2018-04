Kräftig paddeln für die Kaltschale

Was an diesem Sonntagmorgen auf der Terrasse von Familie Dinkhoff passiert, weckt rasch die Neugier eines jeden Besuchers: Auf einem Brett und zwei Böcken thronen eine Kochplatte und darauf ein riesiger Topf. Was darin blubbert sieht aber nicht wirklich appetitlich aus – vom Geruch mal ganz zu Schweigen. „Das ist Maische“, erklärt Alexander Dinkhoff und reicht seinem Bruder Patrick einen überdimensionierten Kochlöffel. „Du musst rühren!“, mahnt er. Doch was aussieht wie ein Kochlöffel nennt sich Braupaddel. Und was die beiden Brüder da tun, ist Bierbrauen.

Schon vor einiger Zeit haben die beiden 33 und 27 Jahre alten Brüder aus Ochtrup das Bierbrauen für sich entdeckt. Alles begann mit einem Anfänger-Brauset, das Alexander zum Geburtstag geschenkt bekam. „Das habe ich nach einem Umzug wieder ausgegraben und direkt ausprobiert“, erzählt der 33-Jährige. Geschmeckt habe das Ergebnis jedoch nicht. „Das konnte man nicht trinken“, sagt Alexander Dinkhoff. Doch er hatte Feuer gefangen. Wobei die Liebe zum Bier schon deutlich älter sei. „Ich bin schon lange verliebt“, sagt der Hobby-Brauer schmunzelnd. Aber das eigene Bier brauen, stellte dann noch eine Herausforderung dar.

Bier selber gebraut 1/29 Neben der notwendigen Ausrüstung fürs Bierbrauen wissen die beiden Dinkhoff-Brüder Patrick und Alexander, dass auch viel handwerkliche Fähigkeiten und die richtige Auswahl der Zutaten ein gutes Bier ausmachen. Foto: Anne Steven

Der Ochtruper, der heute in Essen lebt, machte sich schlau, las sich ein und besorgte sich die notwendige Ausrüstung. In der Garage seiner Eltern startete er dann einen neuen Versuch. „Und es hat direkt geschmeckt“, berichtet er stolz, während sein jüngerer Bruder weiter in dem großen Topf rührt. Was darin schwimmt ist geschrotetes Malz, vermischt mit Wasser. Es wird nun langsam erhitzt. „Wir verzuckern das Malz“, erklärt Alexander Dinkhoff das Prozedere. Mit anderen Worten: Durch das Erhitzen wird die Stärke gelöst. Der Experte spricht vom Maischen. Mit einem sogenannten Iod-Test überprüft der Hobby-Brauer nach einiger Zeit, ob die Stärke vollständig verzuckert ist. „Alles gut. Wir können weitermachen“, sagt er.

Inzwischen ist Besuch eingetroffen. Ein Vereinskollege schaut zufällig vorbei. Interessiert wirft er einen Blick in den Topf. „Ihr braut Bier?“, will er begeistert wissen. „Darf man schon probieren?“

Nein, fertig ist das Bier noch lange nicht. Nach dem Erhitzen wird die Flüssigkeit herausgefiltert und mit Hopfen gekocht. Die Dinkhoff-Brüder nehmen dafür Hopfen-Pellets. Nach dem Kochen wird das noch unfertige Bier heruntergekühlt und mit Hefe angesetzt. Dazu verwenden die Hobby-Brauer spezielle Brauhefe. Bei 20 Grad Celsius muss dieses Bier – es soll ein obergäriges werden – dann ein bis zwei Wochen gären. In dieser Zeit reagiert die Hefe mit dem Zucker und verwandelt ihn in Alkohol und Kohlensäure. „Das blubbert dann die ganze Zeit“, weiß die Mutter der beiden Strategen schon aus Erfahrung.

Ist die Frist um, füllen die Dinhoff-Brüder ihr Bier in Flaschen um. Sie haben sogar eigene Etiketten entworfen. „Dinkhops“ nennen sie ihr Gebräu. „In jede Flasche kommen dann noch mal ein paar Gramm normaler Haushaltszucker. Denn die Hefe im Bier arbeitet noch weiter. Und man möchte ja auch Kohlensäure haben“, erklärt der 33-Jährige. Insgesamt gehen fünf bis sechs Wochen ins Land ehe die Brauer von ihrem Bier probieren können. Der Aufwand sei groß, aber es lohne sich, findet Alexander Dinkhoff. „Wir sind ja nicht an das Deutsche Reinheitsgebot gebunden und können deshalb auch jede Menge ausprobieren“, verrät er. „Ja, aber das Weihnachtsbier war kacke“, rutscht es seinem Bruder heraus. Das machen wir nicht noch einmal.“ Alexander Dinkhoff lacht bei der Erinnerung. Zu Weihnachten wollten die beiden ein Ingwer-Bier kreieren. „Außerdem haben wir jede Menge weihnachtlicher Gewürze reingemacht“, erzählt Patrick Dinkhoff lachend. Geschmeckt hat es weder ihnen noch der Familie.

Aber das sei eben das Prinzip beim Bierbrauen: Probieren geht über studieren. Das, was nun im Topf vor sich hin blubbert, werde wohl schmecken. Das sind sich die Hobby-Brauer einig. Ein Patentrezept gebe es aber eben nicht.

Wichtig ist nur: Wer Bier braut, muss es beim zuständigen Hauptzollamt anmelden. „200 Liter pro Jahr sind steuerfrei. Danach muss man Steuern zahlen“, erklärt Alexander Dinkhoff.