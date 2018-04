Musik mit Herz und Verstand

Mit Fug und Recht kann man sagen, dass die friesisch-herbe Folkband „Laway“ zum Ochtruper Kleinkunstleben gehört. Anja und vor allem Carsjen von Schwartzenberg kommen gebürtig aus Norddeutschland, unterhalten freundschaftliche Beziehungen zu den Friesenmusikern und organisieren immer wieder deren kulturelle Zwischenlandungen in der Töpferstadt.

Und trotzdem war am Sonntagnachmittag alles ein wenig anders als sonst. Bald 40 Jahre ist die Truppe mit wechselnden Besetzungen um Bandleader Gerd „Ballou“ Bracht nun schon in Sachen Folk mit plattdeutschem Zungenschlag, ebensolchem Herz und wachem politischen Verstand unterwegs. Mit Carmen Bangert, die mit südamerikanischen Wurzeln in Dortmund wohnte, und Jonas Rölleke, den es der Geburt wegen immer wieder nach Portugal zieht, sowie Keno Brandt, der in Vaters musikalische Fußstapfen trat, ist die nächste Generation an Bord. Und nicht nur das. Die Drei segeln auch als „La Kejoca“ durch die Lande und haben das Thema Folk geografisch ins Globale erweitert.

Nicht, dass der umtriebige Laway-Mastermind Gerd Bracht sich nicht stets in Schottland, Irland, Frankreich und sonst wo umgesehen und für seine Texte und Lieder bedient hat, aber auch musikalisch ist diese Verbindung zukunftsträchtig.

Laway-Konzert in der evangelischen Kirche 2018 1/43 Die friesisch-herbe Folkband "Laway" gehört schon seit geraumer Zeit zum Ochtruper Kleinkunstleben. Beim Konzert am Sonntag in der evangelischen Kirche in Ochtrup war aber alles ein bisschen anders. Denn diesmal mischte auch die junge Generation -- in Form des Trios "La Kejoca" mit. Foto: Martin Fahlbusch

Neben Sänger und Gitarrist „Ballou“ ist als weiterer Laway-Dino Multi-Instrumentalist und Klangtüftler Gerd Fröse an Deck. Und wie ein guter Grog aus Tee und Rum zusammengerührt werden muss, ist das Laway-La Kejoca-Konzept bestens kompatibel.

Nächste Überraschung: Zum Konzert in Ochtrup schien wärmende Sonne und tauchte den Kirchenraum in Frühlingslicht. Sonst nämlich machen die reiselustigen Friesen und ihre Freunde mit weihnachtlichen und winterlichen Programmen in Ochtrup Station. Aber auch diesen musikalischen Klimawandel machten die rund 70 begeisterten Zuhörer ohne Anpassungsprobleme mit. Den Rest erledigte das aktuelle Tour-Motto „Spring in de Sünn“, was ohne Übersetzungshilfe überzeugend verfing. Ein Rückblick auf 40 Jahre Laway-Musik – unter anderem für die Störtebeker-Festspiele in Marienhafe – gepaart mit kolumbianischen Kinderliedern und provenzalischen Liebeschansons war die richtige Mixtur und auch musikalisch schlüssig. Hinzu kommt die Freude des Mehrgenerationen-Fünferpacks am Musikmachen auf ganz unterschiedlichen Instrumenten – von der Fidel über die Cister bis hin zu Drehleier. Alles ist verträumt, sehnsuchtsvoll, politisch präzise, dann wieder wirbelnd und schwungvoll bis rasant. Überzeugend sind die vielfarbigen musikalischen Arrangements, aber eben auch fünf nuancenreiche und ganz unterschiedliche Stimmen, die nicht nur in den A-capella-Passagen rundum überzeugten. Das Publikum war aus dem Häuschen und freute sich über das Versprechen, dass die Folker 2019 wieder in Ochtrup festmachen wollen.