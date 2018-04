Die Polizei vermutete einen sogenannten „Blickführungsfehler“, der zu einem Motorradunfall am Sonntag gegen 12 Uhr auf der L 582 zwischen Ochtrup und Metelen führte. Wenige hundert Meter hinter dem Bikertreff an der Felsenmühle war ein 62-jähriger Niederländer in einer Linkskurve von der Fahrbahn nach rechts abgekommen und landete unsanft samt seiner Mitfahrerin im Graben. Diese erlitt einen Schock. Der Kradfahrer wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. „Es muss nicht unbedingt überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein, sondern vielleicht eher eine Fehleinschätzung“, so die Polizisten vor Ort zur Unfallursache.