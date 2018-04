Ochtrup -

In Zeiten, in denen immer weniger Menschen in die Kirche gehen und der Glaube für manchen an Bedeutung verliert, ist es mitunter gar nicht so leicht nachzuvollziehen, wenn sich junge Leute für den Beruf des Priesters entscheiden. Für die beiden Theologie-Studenten Marius Pentrup und Lars Rother stand diese Option auch nicht immer an erster Stelle.