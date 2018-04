Die Natur vor der Handylinse

Katzen und Hunde sind auch erlaubt, klar, aber vielleicht gerät ja auch mal eine Kellerassel vor die Linse: Die Ochtruper Stadtverwaltung lobt einen Fotowettbewerb für Schüler aus – und hofft dabei auf viele bunte Motive zum Thema Natur. Das Besondere daran: Die schönsten Bilder werden nicht nur ausgestellt, sondern landen auf den Karten eines Memo-Spiels.

Die Idee brachte Gesine Hilgendorf ein. Sie hielt vor einiger Zeit ein solches Gedächtnisspiel mit Fotos aus dem Naturpark am Stettiner Haff in den Händen. „Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben“, berichtet die Umweltbeauftragte der Stadt Och­trup in einem Pressegespräch. Zwar seien die Bilder auf den Spielkarten nicht außergewöhnlich spektakulär gewesen. „Aber sie zeigten meine Heimat.“

Warum also ein solches Spiel nicht auch für die Töpferstadt kreieren? Der Vorstoß von Gesine Hilgendorf kam bei den Kollegen im Rathaus gut an. Schnell war auch klar, woher die Motive für die Ochtruper Variante des Kartenspiels kommen sollen: nämlich von Kindern. Sie sollen mit ihren Handys das ablichten, was für sie Natur ausmacht.

Das kann alles sein von der Großmutter im Vorgarten über die Blumenwiese bis hin zum Skatepark – die Aufgabenstellung ist bewusst offen gehalten. „Wir wollen herausfinden, was Kinder überhaupt als Natur empfinden“, macht Gesine Hilgendorf deutlich. Das sei nämlich gar keine einfache Frage – und Antworten gebe es darauf viele. Ist Natur das Beet vor der Haustür? Die Lichtung im Wald? Die Spinne am Gartenzaun? Der Wildwuchs in den Pflasterfugen? Oder nur der Ort, „an dem kein Handynetz ist“, wie Christian Engelmann mit einem Schmunzeln vermutet? „Wir wollen die Kinder für dieses Thema sensibilisieren“, macht die Erste Beigeordnete Birgit Stening deutlich. Und vielleicht entdeckt der eine oder andere bei einem Streifzug durch die Umwelt ja auch etwas, „was er vorher noch nicht kannte“, erhofft sich Bauamtsleiterin Karin Korten.

Bei dem Wettbewerb soll es daher auch in erster Linie um das Motiv gehen. „Die Bilder müssen nicht technisch perfekt sein“, betont Gesine Hilgendorf. Gefragt ist daher auch die Handykamera, nicht die Profi-Ausrüstung.

Mitmachen darf, wer zwischen acht und 18 Jahre alt ist. Jeder Teilnehmer kann bis zur drei verschiedene Bilder einreichen, die in Och­trup entstanden und nicht älter als ein Jahr sind. Außerdem sollten sich die Kinder und Jugendlichen einen Titel für ihr Foto überlegen, erläutert Gesine Hilgendorf. Zusammen mit Namen, Adresse und Alter landen die Bilder – als jpg-Dateien und möglichst im Querformat – im eigens für den Wettbewerb eingerichteten E-Mail-Postfach. Der Startschuss fällt am Dienstag (1. Mai). Einsendeschluss ist dann am 31. August.

Eine Jury wählt anschließend aus den Beiträgen die 28 eindrucksvollsten aus. Sie werden in einer Ausstellung zu sehen sein und – mit Namen und Alter der Fotografen – auf die 56 Karten des Memos gedruckt. Bei dem Gedächtnisspiel geht es darum, Paare mit gleichen Motiven aufzudecken.

Und damit das funktioniert, sind die Bilder im besten Fall ganz unterschiedlich. Gesine Hilgendorf persönlich hofft darauf, dass „auch das Unaufgeräumte für Kinder zur Natur gehört und nicht nur die profilgeschnittene Hecke“. Aber wie die anderen Kollegen aus dem Rathaus lässt sie sich gerne überraschen – und wird ab kommenden Dienstag gespannt die E-Mails checken . . .