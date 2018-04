Die Überraschung über diesen Fund ließ den Leiter der Musikschule, An­dreas Hermjakob, hoffen, dass trotz nur einer Anmeldung, des traumhaften Wetters und der Überlegung, das offene Singen im Vorfeld abzusagen, vielleicht doch noch der ein oder andere Sänger den Weg in die Villa Winkel finden würde. Tatsächlich; Nachdem einige Stühle nachgestellt waren, starteten knapp 30 motivierte Erwachsene mit dem Disney-Klassiker „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“. Während Andrea Stuckenholz am Klavier begleitete und tatkräftig zum Mitsingen animierte, stockte Hermjakob den Bedarf an Getränken auf, reichte Liederzettel nach und schwang sich selbst an seine Rhythmusinstrumente.

Sichtlich überrascht von diesem Zulauf folgten mit Schwung und Elan englische und deutsche Oldies und Evergreens sowie bekannte Lieder aus den 1970er, 80er und 90er Jahren. Es wurde gesungen, geschunkelt, gescherzt und viel gelacht. Das musikalische Duo Stuckenholz und Hermjakob überraschte sich gegenseitig auf musikalische Art und Weise. Und zum Erstaunen der Teilnehmer gestanden beide, zum ersten Mal miteinander und ungeprobt zu musizieren.

Die Frage nach Liedwünschen und einer dritten Auflage des offenen Singens wurde mehr als einmal gestellt. Hermjakob erklärte spontan, dass Liedwünsche per E-Mail oder telefonisch an die Musikschule gerichtet werden können, und versprach ein weiteres offenes Singen, geplant für den 11. November (Sonntag) um 16 Uhr.