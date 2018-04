„Es ging in der Hauptsache um die Besetzung einer hauptamtlichen pädagogischen Stelle mit den inhaltlichen Schwerpunkten Sprachen und Gesundheit“, informierte tags drauf Wettringens Bürgermeister Berthold Bültgerds in seiner Funktion als Vorsitzender der Verbandsversammlung auf Anfrage dieser Zeitung. Zufrieden zeigte er sich, dass allein 25 Bewerbungen am Ende des Ausschreibungsverfahrens eingegangen waren. „Grundsätzlich ist eine Personalentscheidung gefallen, aber da wir noch im Vertragsverfahren sind, können wir den Namen und weitere Informationen zu der Person erst in den nächsten Tagen öffentlich machen“, bat Bültgerds um Geduld.

„Uns war neben einer entsprechenden Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber auch Erfahrung in der Weiterbildung wichtig, und wir wollten zudem den Aspekt der Integrationsarbeit für ausländische Mitbürger und Flüchtlinge abgedeckt wissen. Für die aktuelle Volkshochschularbeit ist das immer mehr eine wichtige Kernkompetenz“, erläuterte der Verbandsvorsitzende.

Nicht nur diese Entscheidung sei gefallen, informierte Berthold Bültgerds, sondern die Zweckverbandsversammlung habe auch im Blick, dass es keine zwölf Monate mehr dauere, bis der bewährte VHS-Direktor Bernd Klävers in den Ruhestand gehen werde. „Wir sind optimistisch, dass seine Nachfolge – sicher keine einfache Angelegenheit – im Laufe des Jahres 2018 geklärt und entschieden werden kann“, erklärte der Verbandsversammlungsvorsitzende.