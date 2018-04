Wie schon in den Jahren zuvor haben auch 2017/18 zwölf Nachwuchsspieler an Lehrgängen des VMB teilgenommen, erläuterte der Vorsitzende Jürgen Reschke den Besuchern laut einer Pressemitteilung. Er stellte besonders auch die Unterstützung der Eltern in der Lehrgangsphase heraus, die sich über einen Zeitraum von drei Monaten erstreckte.

Sechs Kinder besuchten den Elementar-Lehrgang für die kleine Trommel. Seminare im sogenannten E-Bereich wenden sich an junge Musiker, die einen Einstieg finden möchten. Vier Kinder und Jugendliche des Ochtruper Vereins nahmen am D1-Lehrgang für Querflöte teil. Sie erfüllten die Bedingungen des Leistungsabzeichens in Bronze. Nico Lohlammert zeigte dabei hervorragende Leistungen, heißt es im Bericht des Vereins.

Jana Thiemann und Johanna Beunink absolvierten ein Jugendleiterseminar des VMB. Dieser Lehrgang besteht aus vier Modulen mit bundesweit gleichen Anforderungen. Dazu gehören Kenntnisse in Erster Hilfe und in den Bereichen Motivation, Führung, Pädagogik, Recht und Veranstaltungspraxis.

Jürgen Reschke überreichte allen Teilnehmern ihre Urkunden sowie ihre Leistungsabzeichen. „Jugend ist Zukunft“, betonte der Vorsitzende. Daher werde die Jugendarbeit im Spielmannszug Weiner-Schützen, dem zurzeit 30 Kinder und Jugendliche sowie 26 Erwachsene angehören, weiterhin großgeschrieben.

Zum Thema Unter dem Motto „Musik schafft Freu(n)de“ werden Mitglieder im Spielmannszug Weiner-Schützen in den Bereichen Blockflöte, kleine Trommel und Querflöte ausgebildet – an verschiedenen Tagen im Stadtmusikhaus, Oster 233. Die Gesamtprobe der aktiven Musiker findet samstags von 16 bis 18 Uhr statt. Nähere Informationen gibt es bei Jürgen Reschke unter Telefon 0 25 53/5 6 96. ...