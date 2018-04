Warum es sinnvoll sein kann, sich – durchaus mit der Hilfe von Experten – Gedanken über die städtebauliche Entwicklung zu machen, machte der Referent anhand von Fotos deutlich: Das Bild eines älteren Einfamilienhauses mit einem wuchtigen, modernen Dachaufsatz sorgte bei den Mitgliedern des Ausschusses ebenso für Raunen wie die kunterbunten Ziegeln inmitten einer Siedlung mit grauen Dächern oder der karge Kies-Vorgarten, in dem kein grüner Halm mehr wuchs.

Aber auch positive Beispiele warf Jürgen Reuter an die Wand: Neubauten, die sich in das Umfeld prima einfügen und nicht wie ein Fremdkörper wirken. Veränderungen, bei denen der Ort trotzdem seine Eigenart behält.

Diesen besonderen Charakter gelte es auch in der Töpferstadt zu bewahren: „Der Stadtgrundriss hat eine hohe Qualität“, stellte Reuter fest, der als positive Beispiele aus Ochtrup unter anderem den Beltman-Bau und die neuen Outlet-Fassaden aufführte. „Das hat guten Charakter.“

Gelungene Architektur habe dabei – entgegen der landläufigen Meinung – wenig mit Geschmack zu tun, meinte Reuter. Sie lasse sich nämlich durchaus an Kriterien wie der Maßstäblichkeit, der Proportionalität, der Materialität und der Einbindung in das städtebauliche Umfeld festmachen. „Geschmack gehört für mich ins Essen, nicht in die Architektur“, fasste der Experte zusammen.

Ein Gestaltungsbeirat sei ein informelles Instrument für die städtebauliche Entwicklung. Er habe eine beratende Funktion, machte Reuter deutlich. „Entscheidungsbefugt ist er jedoch nicht.“ Berufen würden in der Regel externe Fachleute – Architekten, Stadt- oder Landschaftsplaner. Die Größe des Beirats variiere: In Münster bestehe das Gremium zum Beispiel aus sieben Experten, in Ahlen aus fünf, in Havixbeck aus drei. Zu den Sitzungen kämen auch Vertreter der Verwaltung und mitunter der Politik. Aber auch Bauherren gelte es einzubinden. „Die Kommunen fahren damit sehr gut“, berichtete Reuter aus seiner Erfahrung.

Die Ochtruper Fraktionen nahmen die Ausführungen zur Kenntnis und hatten die ein oder andere Nachfrage. Vor allem der Kostenpunkt interessierte die Politiker. Als „bezahlbar“ beschrieb Reuter die Einrichtung eines Beirates – die Ausschussmitglieder wollten es aber genauer wissen. Sie werden über das Thema zunächst weiter in den Fraktionen beraten.