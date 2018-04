Bärtige Biker ziehen zur Felsenmühle

Jan Leutenantsmeyer sitzt auf seiner alten Honda Goldwing, die vor seinem Haus in Brandlecht steht. „Denkmal“, nennt er sie, und so sieht das Motorrad, Baujahr 1986, auch aus. Blumen sind in den Seitentaschen gepflanzt, zahlreiche Aufkleber erinnern an besuchte Motorradtreffen. „In 19 Ländern bin ich bis jetzt gewesen“, erzählt er. Die Maschine hat nie ein anderer gefahren. Nach rund 186 000 Kilometern war dann Schluss, Leutenantsmeyer fährt jetzt Harley Davidson. Seine alte Goldwing begrüßt nun die Gäste, die ihn in Brandlecht besuchen.

„Zwischen 1978 und 1980 bin ich zu sehr vielen Treffen gefahren“, erzählt er. Bis zu 50 im Jahr waren es. „Im März war aber kaum etwas los. Da habe ich mir gedacht, ich veranstalte selber eins“, sagt Leutenantsmeyer. So ist das bekannte „Grizzly-Treffen“ am Jagdhaus in Bardel entstanden. In den ersten beiden Jahren fand man sich noch in Bilk bei Wettringen zusammen, 1983 im Wald in Achterberg und ab 1984 dann in Bardel. „Es sollte damals vor allem ein Treffen für bärtige Motorradfahrer sein“, sagt der 60-Jährige. Seitdem gibt es drei Pokale für die längsten Bärte. Der Rekord liegt bei 48 Zentimetern. Der längste Bart wird jedes Jahr abrasiert, und auch Leutenantsmeyer lässt dann den Rasierapparat an sich heran.

Aus dem optischen Erscheinungsbild der Motorradfahrer ist vermutlich auch der Name „Grizzlys“ entstanden. Der Organisator weiß es aber selbst nicht mehr so genau. „Ich mag Grizzlybären und wir sind eben alle kräftige und bärtige Männer“, sagt er – wobei natürlich auch Frauen an den Treffen teilnehmen. Ein offizieller Verein sind die „Grizzlys“ übrigens nicht, wie Jan Leutenantsmeyer betont.

Ein wichtiger Bestandteil der Zusammenkünfte sind Spenden für den guten Zweck. „Im ersten Jahr haben wir das noch nicht gemacht, das kam dann spontan“, blickt Leutenantsmeyer zurück. Zunächst ging das gesammelte Geld an das Rote Kreuz, seit 1995 und bis heute erhält die jährlichen Spenden das Elternhaus der krebskranken Kinder in Göttingen, für das die Nordhorner Hannelore und Bernhard Hoegen sammeln. In all den Jahren kamen bereits mehr als 10 000 Euro zusammen. „Beim 30. Treffen im Jahr 2010 kam die Rekordsumme von 1432 Euro zusammen“, sagt Organisator Leutenantsmeyer stolz.

Und auch die Hoegens freuen sich über die jährlichen Zuwendungen: „Sie haben sich damals mit uns in Verbindung gesetzt, als sie von unserem Engagement gehört haben“, erinnert sich Hannelore Hoegen. „Sie sind immer so nett und freundlich.“

Erlebt hat Jan Leutenantsmeyer über die Jahre viel. „Wettermäßig hatten wir von minus 14 Grad und Schneetreiben 1987 bis plus 22 Grad 1992 alles gehabt“, sagt er. Auch viele Freundschaften wurden geschlossen, sogar Ehen gingen daraus hervor. Die Teilnehmer kommen aus vielen europäischen Ländern und ganz Deutschland. Manch einer, wie Dieter Loth aus Saterland, ist seit 1981 bis auf zwei Ausnahmen seit jedem Jahr dabei.

Das 38. Treffen der „Grizzlys“ in diesem Jahr war nun das erste seit den Anfangsjahren, das nicht am Jagdhaus Bardel stattgefunden hat. Und auch künftig wird es dort keine mehr geben. „Den Betreibern des Jagdhauses ist das zu aufwendig geworden“, sagt Leutenantsmeyer. Stattdessen haben die „Grizzlys“ ihre Zusammenkunft nach Ochtrup in die Felsenmühle verlegt. „Dort ist es perfekt für uns“, sagt er. „Das ist ein echter Biker-Treff.“

Jan Leutenantsmeyer wünscht sich, dass es noch viele weitere „Grizzly-Treffen“ geben wird, auch wenn es mit dem Nachwuchs in der Szene schwierig ist. „Es gab früher Jahre, in denen 600 oder 700 Leute gekommen sind, in diesem Jahr waren es noch 300“, sagt der 60-Jährige. „Wir werden älter, und die jungen Leute haben heute andere Interessen.“ Zudem seien Motorräder und auch der Führerschein im Vergleich zu früher viel teurer geworden. Ein Ziel hat Jan Leutenantsmeyer dennoch fest vor Augen: „Die 40 wollen wir auf jeden Fall vollmachen“, kündigt er an.