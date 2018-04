Die Kolpingfamilie Ochtrup feierte jetzt das Josefschutzfest und hielt direkt im Anschluss ihre Generalversammlung ab.

Nach der Messfeier in der Marienkirche waren Mitglieder und Interessenten in die Gaststätte Brinckwirth eingeladen. Präses Pastor Ludger Bügener begrüßte die Anwesenden und nahm die Jubilarehrung vor. Heinz Steingrobe und Karl Winter sind beide seit 70 Jahren Mitglieder in der Kolpingfamilie. Ihnen wurden eine Urkunde des Bundesverbands und eine Kolpingkerze überreicht, heißt es in einem Pressetext. Der Spielmannszug Nachtigallen der Kolpingfamilie umrahmte die Feier musikalisch.

Nach einer Pause mit Imbiss schloss sich für die Mitglieder die Generalversammlung an, die von Bernd Dirksen geleitet wurde. Paul Weßling verlas den Jahresbericht. Einen Überblick über die Aktivitäten des Spielmannzuges gab Michael Ruhkamp. Kassierer Gerrit Krampe berichtete über eine gesunde Finanzlage. Die Kasse war vor der Versammlung von Alfons Bültbrune und Heinz Thebelt geprüft worden. „Sie lobten den Kassierer für gute Arbeit“, heißt es in der Mitteilung weiter. Für den turnusmäßig ausscheidenden Alfons Bültbrune wurde Alfons Baving als neuer Kassenprüfer gewählt.

Zum Schluss bedankte sich die geistliche Leiterin Anna-Maria Trockel bei allen, die im vergangenen Jahr dazu beigetragen haben, das Vereinsleben zu gestalten.