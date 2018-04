In einem Waldstück in Welbergen soll ein Gronauer seine Stieftochter im Jahr 2009 zunächst zu pornografischen Fotografien, dann zum Oralverkehr aufgefordert haben. Als die Jugendliche die Fortsetzung ablehnte, soll er sich neben seinem Auto selbst befriedigt haben. Wegen Besitzes kinderpornografischer Dateien und sexueller Handlungen an sowie vor einem Kind musste sich der heute 58-Jährige am Dienstag in Rheine vor dem Schöffengericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Gronauer vor, dass er das Mädchen in Welbergen sexuell missbraucht haben soll. Auf dem Weg von Wettringen nach Gronau sei er plötzlich nach links in ein Waldstück abgebogen und habe seine Stieftochter aufgefordert, sich auszuziehen. Er habe sie gefragt, ob sie sich etwas Geld verdienen wolle. Sie habe sich dann auf die Motorhaube legen und für seine Kamera posieren müssen, so die Anklage.

„Es war kalt, die Sonne schien, die Blätter fielen von den Bäumen“, berichtete die inzwischen 21-jährige mutmaßliche Geschädigte als Zeugin. Sie wurde als Nebenklägerin von einem Anwalt vertreten. Erst nach einer Psychotherapie habe sie sich im April 2016 stark genug dafür gefühlt, zur Polizei zu gehen: „Ich habe meinen ganzen Mut zusammengefasst und ihn angezeigt“, begründete sie die siebenjährige Verspätung. Sie habe bis dahin furchtbar gelitten, Panikattacken und Essstörungen gehabt. Ihre Mutter habe ihr nicht geglaubt.

Die Ermittlungen waren bereits bei der Staatsanwaltschaft eingestellt worden, aber der Anwalt der jungen Frau legte erfolgreich Widerspruch ein. So kam es nach neun Jahren doch noch zu einem Gerichtsverfahren.

Grundsätzlich habe sie eine gute Beziehung zu dem Ehemann der Mutter gehabt, so die heute 21-Jährige. Deswegen sei sie geschockt gewesen, als er mit ihr in einen Wald gefahren sei. „Als er sagte: ‚Zieh dich aus!‘, hatte ich Angst, dass er mir etwas antun würde. Ich habe mich extrem geschämt und Slip und BH angelassen.“ Ganz genau beschrieb sie die Kamera, die er für die Aufnahmen benutzt habe, und wie er sie immer wieder mit Sprüchen zu neuen Posen angeheizt habe, bis sie völlig fertig gewesen sei. Als sie wieder ins Auto gestiegen seien, habe er von ihr verlangt, ihn oral zu befriedigen. „Ich habe es getan, aber ich musste würgen. Da stieg er aus und befriedigte sich selbst“, schilderte sie den Tathergang.

Der Angeklagte bestritt die Tatvorwürfe mit aller Entschiedenheit. Er habe einen sehr guten Kontakt zu den Kindern gehabt. Die 57-jährige Mutter der Nebenklägerin will bis zur Anzeige nichts von alldem gewusst haben. Aber die 38-jährige Schwester des mutmaßlichen Opfers riet nach eigener Aussage zur Anzeige. „Mir hat er immer in den Po gekniffen und heimlich mit der Kamera Fotos unter dem Tisch gemacht, wenn wir alle zusammen waren. Abartig“, sagte sie über den mutmaßlichen Täter.