Mit Körper, Werkzeug und Stimme

Im Jugendcafé Freiraum finden aktuell wieder Angebote im Rahmen des Kulturrucksacks NRW statt, der sich mit verschiedenen Aktionen an Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren wendet. Neu ist, dass einige Angebote sich über den gesamten Zeitraum von den Oster- bis zu den Herbstferien wöchentlich wiederholen.

Freitags ab 15.30 Uhr findet ein „Breakdance-Treff“ statt – unter der Leitung von Thomas Schmehl, genannt „Tobze“, einem richtigen Profi auf seinem Gebiet. „Hier können akrobatische Moves zu cooler Musik erlernt werden“, heißt es in einer Ankündigung. Montags ab 16 Uhr probt Frank Hasenclever mit dem „Pop-Chor“, bei dem stimmlich alles rausgelassen werden kann und der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

Auch für die etwas weniger Musikbegeisterten hat das Kulturrucksack-Programm 2018 etwas in petto. Unter der Leitung von Christopher Bröker, der selbst echte Unikate beispielsweise aus Holz herstellt, wird dienstags ab 15.30 Uhr die „D.I.Y-Werkstatt“ eröffnet. Hier kann handwerkliches Geschick unter Beweis gestellt und ein eigener „Werkzeug-Führerschein“ ergattert werden.

Der Kulturrucksack NRW ist für die Stadt und für das Jugendcafé Freiraum kein unbekanntes Projekt. Allein in Ochtrup gibt es dieses Jahr über 20 Veranstaltungen. Die Projektreihe ist 2012 in 55 Städten und Gemeinden in NRW gestartet. 2017 beteiligten sich bereits 231 Kommunen, in welchen verschiedenste Einrichtungen kulturelle und kreative Angebote für Kinder von zehn bis 14 Jahren organisieren und somit einen wichtigen Teil zur Kulturarbeit leisten, heißt es im Pressetext weiter.

Anmeldungen oder Infos zu weiteren Kulturrucksack-Veranstaltungen können über das Jugendcafé Freiraum, vor Ort oder unter Telefon 0 25 53 / 58 86 montags bis freitags ab 15 Uhr entgegengenommen und erfragt werden. Die Angebote sind kostenfrei und finden an den jeweiligen Tagen in den Räumen des Jugendcafés, im Tanzraum, in der Kreativwerkstatt oder im Saal statt.

Weitere Kulturrucksack-Angebote werden auch in den Sommer- und Herbstferien folgen. Dazu hat die Stadt einen Flyer an die Schüler der betreffenden Altersgruppen verteilt, in dem auch die Programme anderer Veranstalter aus Ochtrup aufgeführt sind. Dieser findet sich außerdem als Download auf der Freiraum-Homepage. Der Kulturrucksack ist ein Programm des Landes NRW und wird unterstützt durch die Volksbanken im Kreis Steinfurt und die Stadt Och­trup.