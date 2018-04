Ganz viel fürs Selbstbewusstsein

Mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Einschränkung zu leben, kann schon eine Herausforderung sein. Mit ihr zu arbeiten, eine noch größere. Und doch gibt es sie – die Erfolgsgeschichten von Menschen mit Behinderung, die es trotz aller Widrigkeiten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen und damit nicht nur ihr eigenes Geld verdienen, sondern auch ganz viel für ihr Selbstbewusstsein tun. Möglich machen diesen Schritt die Caritaswerkstätten Langenhorst in Zusammenarbeit mit Unternehmen, die den Beschäftigten sowohl Praktikums- als auch Außenarbeitsplätze zur Verfügung stellen. Und die sie, wenn alles glatt läuft, übernehmen. So wie es bei „The Green Line“ (TGL) geschehen ist.

Seit gut drei Jahren kooperiert das Logistikunternehmen mit den Caritaswerkstätten. „Ich bin damals auf Sie zugekommen“, berichtet TGL-Lagerleiter Ingo Reimann mit Blick auf Daniela Donnhäuser, Integrationsassistentin der Caritaswerkstätten. Es begann mit einem Praktikanten, der später einen Außenarbeitsplatz erhielt und seit vergangenem Jahr nun bei der Tochterfirma des Gronauer Speditionsunternehmens Nellen & Quack in Lohn und Brot steht. Jetzt ist er nicht mehr Beschäftigter der Caritaswerkstätten, sondern erledigt als Lagermitarbeiter verschiedene Tätigkeiten – von der Wareneingangskontrolle über die Kommissionierung und Verpackung bis zum Beladen von Lkw. „Er hat hier den Staplerführerschein gemacht“, berichtet Reimann, und in seiner Stimme schwingt Stolz mit. „Er ist total fleißig und geht als leuchtendes Beispiel voran.“

Zu einer Festanstellung in einem Unternehmen komme es, so Donnhäuser, etwa einmal im Jahr. Bei rund 900 Beschäftigten in den Caritaswerkstätten mit insgesamt sechs Standorten, von denen sich vier in Ochtrup befinden, sei das zwar nur ein kleiner Prozentsatz – aber diese müssten zum einen für die angestrebte Tätigkeit geeignet sein, zum anderen aber auch willig.

Das ist der erste Schritt: Interessiert sich ein Beschäftigter dafür, mal in die Arbeitswelt außerhalb des geschützten Rahmens der Caritaswerkstätten zu schnuppern, wird nach einem Praktikumsplatz geguckt. „Wenn alle zufrieden sind, wird über einen Außenarbeitsplatz gesprochen“, erklärt Donnhäuser. Während das Praktikum für den Betrieb unentgeltlich ist, erhält dieser Rechnungen für die auf einem Außenarbeitsplatz erbrachten Leistungen. Zusätzlich zu seinem Entgelt erhält der Beschäftigte dann eine Zulage. Übernimmt die Firma den Beschäftigten, dann sind die Caritaswerkstätten streng genommen nicht mehr für ihn zuständig. „Was aber nicht heißt, dass wir komplett raus sind“, betont Donnhäuser, die weiterhin als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Und wenn es im Betrieb doch nicht klappe, könne der Beschäftigte von heute auf morgen zurück in die Caritaswerkstätten kommen.

Es ist ein langer Weg vom ersten Praktikum bis zum festen Arbeitsverhältnis, der mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann. „Das alles“, macht Donnhäuser deutlich, „ist auch nur mit wohlwollender und positiver Haltung seitens der beteiligten Unternehmen zu schaffen.“ Denn die Beschäftigten zu begleiten, sei anstrengend und zeitintensiv. „Ein fester Ansprechpartner im Betrieb ist das Wichtigste“, erklärt die Integrationsassistentin, die sich sehr über die Kooperationsbereitschaft freut. Aktuell sind 34 Beschäftigte auf Außenarbeitsplätzen tätig, zehn weitere absolvieren Praktika – jeweils einer beim Logistiker im Weinerpark. „Seit wir zusammenarbeiten, hatten wir immer jemanden aus den Caritaswerkstätten hier“, berichtet Reimann. Das findet der TGL-Lagerleiter gut so. „Ziel ist es, den Menschen zu helfen. Und wenn man sieht, wie sich jemand entwickelt, dann ist das einfach toll.“