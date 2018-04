Ochtrup -

Die Umwelt kann hart und ungerecht sein. Und wenn man dann völlig auf sich allein gestellt ist, so ist es das Wichtigste, sich trotzdem selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Dies lehrt uns die Geschichte vom „Hässlichen Entlein“. Der Märchenklassiker von Hans Christian Andersen wurde am zum Saisonabschluss des Kindertheaters im Georgsheim aufgeführt.