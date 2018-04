Zweimal alleine gelassen

„Ich bin im April 1944 als Häftling geboren“, begann Prochnow ihre Ausführungen. Als uneheliches Kind einer deutschen Mutter und eines polnischen Vaters. Sie war eines von wenigen Kindern, die das KZ überlebt haben. Und das wohl nur, weil es damals „Lagermütter“ gegeben hat, die sich um die Kinder gekümmert haben. Sie waren für die Frauen ein Inbegriff der Hoffnung.

Prochnows Erinnerungen setzen erst einige Jahre später ein. Nach Kriegsende kamen sie und ihre Mutter in den Westen. In einem Siegener Flüchtlingsheim wurde sie in der Silvesternacht 1947 alleine zurückgelassen. Die Mutter gab den Behörden gegenüber an, ihre Tochter sei gestorben und entzog sich später dem Jugendamt.

Keine glückliche Kindheit

Die kleine Ingelore kam in die Obhut einer Pflegefamilie, in der es „mehr Schläge als Essen gab“, später, mit fünf Jahren, zu Adoptiveltern. Diese rangen ihr das Versprechen ab, nicht nach ihrer leiblichen Mutter zu suchen. Daran hielt sie sich, bis die Adoptiveltern Mitte der 1980er Jahre verstarben. 1986 trug Prochnows Recherche Früchte.

Sie traf sich mit ihrer Mutter, doch das Ergebnis hatte sie sich anders vorgestellt: „Wir haben nie eine Beziehung zueinander aufbauen können.“ Der Frage, warum sie das eigene Kind verlassen habe, wich die Mutter aus. Mit dem Schweigen konnte Prochnow nicht umgehen: „Ich wollte nicht richten oder anklagen, ich wollte nur eine Erklärung.“ Diese bekam sie bis 2001 nicht, als die Mutter verstarb.

Auch wurden ihr Informationen zu ihrem leiblichen Vater vorenthalten. Den machte Prochnow erst 2007 ausfindig – nach seinem Tod. Sechs Jahre später erfuhr sie, dass ihr Vater Familie hatte und diese in Polen lebt. Doch den nächsten Schritt wagt sie nicht: „Was löse ich aus, wenn ich mich dort vorstelle, als uneheliches, deutsches Kind meines Vaters?“ Es ist die Angst, erneut zurückgewiesen zu werden.

Halt in der Familie

Die bewegende Stimmung während der Lesung griff auf die Zuhörer über. „Es bleibt eine gewisse Bitterkeit, aber ich habe eine neue Ruhe in mir“, sagte Prochnow. Dabei hat ihr die eigene Familie geholfen. Ihr Mann, mit dem sie seit 52 Jahren verheiratet ist, und die beiden Töchter. Ingelore Prochnow nimmt regelmäßig an den Gedenkfeiern zur Befreiung des Konzentrationslagers im brandenburgischen Ravensbrück teil. „Ich sehe es als meine Verantwortung, meine Erlebnisse weiterzugeben. Sterben, Leiden und Qualen dürfen nicht vergessen werden“, sagte sie.

Vergangene Woche war ihre ältere Tochter, 50, erstmals in Ravensbrück dabei. „Ich habe nie darum gebeten, dass meine Töchter mich begleiten. Das sollten sie aus freien Stücken“, sagt die 74-Jährige. Auf früheren Lesungen habe es ihr weh getan, zu sagen, dass Kinder nie mitgewesen sind. Nun sind die Freude und Dankbarkeit groß: „Es hat sich etwas gelöst.“ Mit der nun für sich selbst abgeschlossenen Aufarbeitung der eigenen Geschichte möchte Prochnow die Erinnerung am Leben erhalten.