Richtfest der klassischen Sorte

„Wenn das Holz auf der Hütte ist, dann ist das Haus noch lange nicht fertig.“ Diesen schwergewichtigen Zimmermann-Spruch kennt unsere Baufamilie Hippe/Menze nunmehr nur zu gut. „Immerhin haben die Dachpfannen jetzt eine luftigen Grund, und demnächst wird man im Rohbau dann auch nicht mehr nass“, schmunzelt Josef Menze am Donnerstagnachmittag.

Gut sechs Kubikmeter Konstruktionsvollholz aus Fichte/Tanne verarbeitet die Firma Aulenkamp für das Dachgerüst. Das entspricht 525 laufenden Metern. „Am Computer wird die Konstruktion entworfen“, erklärt Stefan Amshoff. Er ist erfahrener Geselle bei der Gronauer Zimmerei. Zusammen mit seinem jüngeren Kollegen Pascal Vortkamp und dem Auszubildenden René Hartmann aus Ochtrup leistet er die Vorarbeiten für das Dach.

Das Gros der einzelnen Elemente fertigt Aulenkamp per Hand an. Mit einer sogenannten Klauenfräse werden sie verzimmert oder abgebunden. „Wir versuchen, möglichst viel in der Firma vorzubereiten und so wenig Fertigteile wie möglich kommen zu lassen“, führt Amshoff weiter aus.

Abenteuer Hausbau, Teil 5: Der Dachstuhl sitzt 1/12 Stefan Amshoff (l.) sagt den Richtspruch auf und Josef Menze, René Hartmann sowie Pascal Vortkamp (v.l.) hören zu. Foto: Martin Fahlbusch

Hauptsache digital festgehalten: Josef und Jutta Menze mit Vanessa Hippe (v.l.). Foto: Martin Fahlbusch

Geselle Stefan Amshoff misst vor den eigentlichen Arbeiten nach, ob alles passt. Foto: Alex Piccin

Das Konstruktionsvollholz aus Fiche/Tanne wartet auf seinen Einsatz. Foto: Alex Piccin

Auszubildender Rene Hartmann und die Gesellen der Firma Aulenkamp Pascal Vortkamp und Stefan Amshoff (v.l.) gönnen sich nach getaner Arbeit eine Stärkung. Foto: Martin Fahlbusch

Gleich geht's ans Eingemachte... Foto: Martin Fahlbusch

... Iris Hippe darf sich am 200er-Nagel versuchen ... Foto: Martin Fahlbusch

... wie ihr Mann Frank (M.). Foto: Martin Fahlbusch

Stefan Amshoff (l.) gibt weitere Anekdoten von sich. Foto: Martin Fahlbusch

Offenbar alles gut gelaufen, denken sich Frank und Vanessa Hippe ... Foto: Martin Fahlbusch

... wie auch Iris Hippe (l.) und Jutta Menze. Foto: Martin Fahlbusch

Der Richtschmuck trotzt dem Hagel. Foto: Martin Fahlbusch

Gegen 14 Uhr soll alles gerichtet sein – wenn das Wetter hält. Sechs Stunden hätte es dann gedauert. „In der Regel wird pro Einfamilienhaus ein Tag gerechnet – wenn denn alles glatt geht“, sagt Amshoff. Die Fragen, die sich die Zimmerleute beim Betreten der Baustelle stellen, lauten: Passt alles? Geht das Zahlenwerk auf? Es könne beispielsweise passieren, dass bei der Betondecke einige Zentimeter fehlen oder zu viel sind. Das müsse zunächst angepasst werden. „Jedes Dach hat seinen eigenen Reiz, jedes Haus eigene Anforderungen“, sagt Amshoff und blickt sich um. Im Neubaugebiet waren er und seine Kollegen für mehrere Vorarbeiten für Satteldächer und Walmdächer zuständig.

Frank Hippe hat derweil ganz andere Sorgen. Wie transportiert man einen jungen und doch schon wuchtigen Birkenstrauch, mit schwarz-gelben Bändern dekoriert, und eine Kiste Radler („Die Bauarbeiter und Zimmersleute müssen ja noch fahren.“) über die längst noch nicht geteerte Einfahrt, dass alles auch heil ankommt? Die kleinen Flüche, die er dabei herunterrattert, geben wir an dieser Stelle mal nicht wieder. Irgendwann kommt ihm Jutta Menze bei den Kaltgetränken zur Hilfe. Und Stefan Amshoff befreit ihn vom besagten Blätterwerk.

In klassischer Tracht

Bei dem und seinen Kollegen hat sich das Äußere seit den Morgen- und Arbeitsstunden aber sowas von verändert. Wie aus dem Zimmermannsbilderbuch sieht das Trio mittlerweile aus: weißes, makelloses Leinenhemd, darüber dunkle, knopfbewehrte Weste, grobmaschige Cordhose der festeren Art und ein Hut, der die Krampe fliegen lässt. Ergo: Kurz nach 14 Uhr ist alles für das Richtfest gerichtet.

Nur Mutter Iris mault rum, weil sie mit aufs Dach zwischen die Sparren muss und doch nicht schwindelfrei ist. Behauptet sie zumindest. „Gibt‘s nicht“, entscheidet Stefan Amshoff. Also rauf aufs Dach und rein ins Vergnügen. „Ich finde es prima, wenn sich die Bauherrinnen und Bauherren die Zeit zum Innehalten nach dem Dachstuhlrichten auch wirklich nehmen“, freut sich der Zimmermann. Pascal Vortmann hat „ganz zufällig“ einen 200er-Nagel als letztes Eisen für Mutter Hippe ausgesucht und grinst vor sich hin. Und Iris trifft! Verblüffend sicher, sozusagen mit beidhändiger Vorhand, führt sie den großen Hammer und schlägt schon fast begeistert zu. Da muss sich Ehemann Frank schon ranhalten, um nicht als zweiter Sieger vom Dach zu gehen.

Sprüche und Scherben

Das richtig Malerische kommt dann aber von Stefan Amshoff. Was der an Sprüchen von der Zimmermannswanderschaft quer durch Deutschland, den hübschen Mädchen in Sachsen („wo die auf den Bäumen wachsen“), knauserigen Lehrherren und an guten Wünschen für Haus, Hof, Hund und Hausbewohner so in luftiger Höfe parat hat, ist echt bühnenreif.

Ein „ganz kleiner Schnaps“ darf nicht fehlen, bevor Geselle Vortmann das „Pinneken“ auf den Betonboden pfeffert. Dem bleibt nichts anderes übrig, als in tausend Stücke zu zersplittern. „Wenn das kein Glück bringt, weiß ich‘s auch nicht“, erklärt er der verwundert dreinblickenden Tochter Vanessa Hippe, die lieber am Boden geblieben ist. „Ich glaube, Josef, da guckt eine ganz genau hin, weil die deine Bauaufsichtsfähigkeiten demnächst wohl auch in Anspruch nehmen will“, orakelt Petra Menze in die Richtung ihres Mannes.

Egal. Das ist Zukunftsmusik. Jetzt wird sich erst einmal mit allen Handwerkern und Schwindelfreien gestärkt. Genug ist ja da. Und dass draußen nun plötzlich der Hagel trommelt, stört im einzig regenfesten Rohbauzimmer sowieso niemanden . . .