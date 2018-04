Nein, das ist nicht pietätslos: Beifall auf dem Oster-Friedhof am Freitagmorgen. Als die Erinnerungsstele für Sternenkinder endlich im Einklang von Künstlerin und Steinmetzin Petra Röseler-Lansmann, den Mitgliedern des Arbeitskreises Sternenkinder, Vertretern der Kirchengemeinden, den Friedhofsverantwortlichen, Ärzten, Bestattern und Hospizverein seinen Platz unter einem Baum fand und so ausgerichtet war, wie es der Kompromiss der unterschiedlichen Meinungen ergeben hatte, waren alle erleichtert. Nach ernsthaftem Abwägen und diskussionsfreudigem Überlegen vor Ort durfte dann schon mal zufrieden geklatscht werden.

„Wir sind so froh, dass uns die katholische Kirchengemeinde einen schönen Platz hier auf dem Oster-Friedhof für das Anliegen ,Sternenkinder‘ zur Verfügung gestellt hat“, freute sich Dieter Lange-Lagemann.

Für die Geschöpfe, die den – aus welchen Gründen auch immer – letzten Schritt ins irdische Überleben nicht geschafft haben oder schaffen konnten, sei ein Ort für Trauer, Erinnerung, aber auch Hoffnung so wichtig, sind sich alle Beteiligten dieser Idee unbedingt sicher. Eine von Petra Röseler- Lansmann gestaltete Bentheimer Sandsteinstele eröffnet nun für all die ausgesprochenen und nicht formulierten Anlässe einen gestalteten Gedenkort.

Während die Versammelten diskutierten und überlegten, rührte Jürgen Lansmann in aller Ruhe den Betonmörtel an, befüllte die ausgehobene Grube und bugsierte gefühlvoll den an einem Radlader-Ausleger hängenden, schweren Steinklotz in die Kompromissposition. Bis zur Einweihung wird das Areal noch gestaltet und soll mittelfristig auch Beisetzungen von Sternenkindern ermöglichen.