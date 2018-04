Am ersten Verhandlungstag hatte der Mann alles zurückgewiesen (wir berichteten). Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, in einem Chat eine Beziehung zu einer Zwölfjährigen aufgenommen und sie sexuell unter Druck gesetzt zu haben. Der Mann und das Mädchen sollen sich zwischen dem 11. August und dem 25. Oktober 2016 dreimal in der Nähe eines Kindergartens in Wettringen getroffen haben, wo er im Laufe der Zeit immer zudringlicher geworden sein soll.

Der Angeklagte sagte am ersten Prozesstag: „Ich habe mich zweimal da mit einer Frau getroffen, die ich für über 18 Jahre gehalten habe.“ Der Richter hatte daraufhin die Zwölfjährige mit ihrem Vater in den Gerichtssaal gerufen. Das Mädchen wirkte blass, verstört und sah ihrem Alter entsprechend aus. Der Angeklagte bestätigte, dass es sich um diejenige handelte, die er in Wettringen getroffen und mit der er Eis gegessen habe. Bezüglich eines sexuellen Kontakts wies er jedoch jeden Vorwurf zurück.

Der Verteidiger beantragte ein Glaubwürdigkeitsgutachten des Mädchens sowie ein Schuldfähigkeitsgutachten seines Mandanten, weil dieser an Depressionen leide, Tabletten nehme und Alkohol trinke.

Um dem Mädchen zwei Anhörungen vor Gericht zu ersparen, wurde der Termin im Juli vergangenen Jahres auf den vergangenen Mittwoch vertagt. Weil der Angeklagte zwischenzeitlich auch nicht zu seinem Gutachtentermin erschienen war, wurde jetzt auch der medizinische Sachverständige geladen.

Nachdem das Gericht die Polizei zum Wohnsitz des Angeklagten in Och­trup geschickt hatte und dieser nicht zu Hause war, vertagte es den Termin erneut. Nach einer Stunde rief der Angeklagte aus Münster an und sagte, er hätte den Termin vergessen. Er versprach, in einer Stunde zu kommen. Als er nach weiteren 90 Minuten noch nicht im Gericht in Rheine erschienen war, erging zur Sicherung des nächsten Prozesstages ein Haftbefehl gegen ihn.