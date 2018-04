Niederesch-Kids jubeln

Zum Schluss steht den elf Jungen und Mädchen aus dem DRK-Kindergarten Niederesch noch einmal ein richtiger Kraftakt bevor. Mit strahlenden Augen blicken die kleinen Fußballer auf den riesigen Wanderpokal, den Peter Gaux, Vorstand der Volksbank Och­trup-Laer, ihnen sofort überreichen wird. Die große Siegertrophäe unterscheidet sich in ihrer Größe nicht sonderlich von den jungen Spielern. Und deshalb wird nach den ersten Anhebeversuchen auch schnell klar, dass man den Pokal für das Siegerfoto lieber sicher auf dem Boden abstellt, statt ihn mit geballter Kraft in die Höhe zu stemmen.

Zum zweiten Mal hintereinander bleibt der Hauptpreis des vom FC Lau-Brechte ausgerichteten Kindergarten-Cups im Niedereschgebiet, nachdem sich die Mannschaft am Samstagmorgen in einem spannenden Turnier gegen neun Konkurrenten durchgesetzt hat. Nach der Gruppenphase standen sich im Finale die „Kinderkiste“ und der DRK-Kindergarten Niederesch gegenüber. Und obgleich niemand der jungen Fußballer älter als sechs Jahre war, bot dieses Endspiel dem stolz am Spielfeldrand jubelndem Anhang höchste sportliche Unterhaltung. Denn wo die Taktik in den meisten Vorrundenspielen noch nach dem Motto „Alle auf den Ball“ aussah, legten hier viele der kleinen Sportler ein beeindruckendes Spielverständnis an den Tag.

Nach acht spannenden Minuten ging die DRK-Truppe mit einem 2:0-Sieg als Gewinner aus diesem Duell hervor – sehr zur Freude von Anne Buscholl und Christian Schmitz, welche das Team auf das Turnier vorbereitet hatten. „Wir waren mit den Kindern sechs Mal hier im Stadion, um gemeinsam zu trainieren. Da kam es aber vor allem auf die Teamfähigkeit und nicht auf die Taktik an“, berichtet Anne Buscholl, welche die Aufgabe nach fünf Jahren nun an ihren Kollegen abgibt.