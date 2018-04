Nasses Vergnügen im „Shaker“

Lena ist die strahlende Siegerin. Nachdem sie und ihre Freundinnen im „Shaker“, der an diesem Wochenende auf der Frühjahrskirmes Station macht, schon einmal kräftig durchgeschüttelt wurden, lädt der Herr im Kassenhäuschen sie via Mikrofonansage zur kostenlosen Extrafahrt ein.

Der Grund: Die Mitarbeiter des Fahrgeschäfts mit der wild wirbelnden Sitzreihe hatten am Ende der Runde ein kleines Spiel vorbereitet, das nicht nur den heiteren Mitfahrern, sondern auch dem aus sicherer Distanz zuschauenden Publikum einen ordentlichen Unterhaltungswert bot. Alle Teilnehmer bekamen nach der eigentlichen „Shaker“-Fahrt einen mit Wasser gefüllten Plastikbecher, den es in einer Extrarunde nur mit dem Mund festzuhalten galt. Das Ergebnis dieser feucht-fröhlichen Unternehmung: Ziemlich leere Becher auf allen Sitzen, dafür aber umso nassere Kleidung bei den aussteigenden Fahrgästen. Welch ein Glück, dass es das Wetter an diesem Wochenende recht gut gemeint hatte mit der Ochtruper Kirmes. Und Lena – sie hatte am Ende den größten Tropfen übrig behalten – setzt mit ihrer gewonnen Bonusfahrt gleich zum Lufttrocknen an.

Dieses rasante Treiben beobachten Katharina, Vanessa und Amy doch lieber mit einem gewissen Abstand. Den drei Freundinnen im Alter von zehn und elf Jahren hat es der Musikexpress angetan – nach drei Runden am Stück ist es aber erst einmal Zeit für eine kleine Pause. „Hier kann man mit seinen Freundinnen eine Menge Spaß haben“, findet Amy, die unterdessen schon den Autoscooter anvisiert hat. Sie und Katharina sind jeweils mit rund 50 Euro Kirmesgeld losgezogen, während Vanessa festgestellt hat, dass ihr 20-Euro-Budget ziemlich knapp bemessen ist. „Ich werde gleich wohl noch etwas nachholen“, erzählt sie. Denn schließlich sind es nicht nur die Karussells, sondern auch die verlockend duftenden Köstlichkeiten, an denen sich die drei Mädchen noch bedienen wollen.

Frühjahrskirmes in Ochtrup 1/54 Von Autoscooter bis Musikexpress: Viel Spaß hatten die Besucher der Ochtruper Frühjahrskirmes am Wochenende. Foto: Maximilian Stascheit

Stimmungswechsel dann am Sonntagmorgen: Wo sich die Autoscooter sonst unter Scheinwerferlicht und in dichtem Nebel kräftige Karambolagen liefern, feierten zahlreiche Gläubige zu Beginn des dritten Kirmestages einen Gottesdienst mit Pfarrer Sascha Ellinghaus von der „Katholischen Circus- und Schaustellerseelsorge“. „Das war eine gelungene Sache, zu der auch viele gekommen sind“, freute sich Stefan Rosenboom. Der Kirmesorganisator, der an seinem Süßwarenstand köstlich duftende Paradiesäpfel oder gebrannte Mandeln verkaufte, zog am Sonntagnachmittag ein positives Zwischenfazit. „Die Schausteller sind alle zufrieden, von daher kann es bisher so schlecht nicht gewesen sein“, so seine Bilanz.

Auch die 3000 Lose, die am Freitag ab der Eröffnung bei allen Käufen verteilt wurden, seien schnell vergeben gewesen. Für alle Losbesitzer gilt es, jetzt die Daumen zu drücken und am heutigen Montagabend noch einmal auf dem Rummelplatz vorbeizuschauen. Den Gewinnern winken große Preise – und auch im „Shaker“ dürfen die Fahrgäste bestimmt noch einmal ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.