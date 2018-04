Ein neues Löschgruppenfahrzeug (LF) 20 KatS für Och­trup-Stadt, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 10 für Welbergen, ein Löschgruppenfahrzeug (LF) 10 für Langenhorst und zwei Mannschaftstransportfahrzeuge für Welbergen und Ochtrup-Stadt wurden an diesem Tag offiziell in Dienst gestellt. Ochtrups Bürgermeister und Feuerwehrmann Kai Hutzenlaub übergab die Schlüssel an die jeweiligen Löschzugführer.

Nach dem Gottesdienst, der unter dem Motto „Stay Connected“ die Verbindung von Kameradschaft und dem Text aus dem Johannes-Evangelium vom Weinstock und den Reben herstellte, begann der Brandschutztag rund um das Gerätehaus in Welbergen mit Informationen und Aktionen.