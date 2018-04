Der Angeklagte bestritt die Tat. Für einen Ankauf einer solchen Menge habe er gar kein Geld gehabt. Allerdings räumte er ein, Kontakt zu einem 31-jährigen Dealer aus Gronau gehabt und ihn gefragt zu haben, ob er ihm ein Kilogramm Amphetamine verkaufen könnte. Zuvor habe er aber eine Probe haben wollen, um die Qualität zu überprüfen. „In Wirklichkeit kam es mir nur auf die Probe an, weil ich kein Geld hatte und dringend Amphetamin brauchte“, gestand er vor Gericht.

Der Händler aus Gronau habe dann massiven Druck auf ihn ausgeübt. Am 29. Juni 2015 sei er brutal zusammengeschlagen worden, erklärte der Angeklagte, von wem, sei ungeklärt. Er habe zu der Zeit in Angst und Panik gelebt, aus der sich eine Psychose entwickelt habe, auch aufgrund des Drogenkonsums. Im Februar 2016 sei er in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen worden. Dort sei er später freiwillig geblieben und habe eine Langzeittherapie gemacht. Heute sei er clean.

Der 31-jährige Dealer aus Gronau war als Zeuge geladen. Das Amtsgericht Ahaus hatte ihn inzwischen verurteilt, er legte aber Berufung ein. In seiner Verhandlung nannte er den Angeklagten als Käufer. Im Zeugenstand bestätigte er den Verkauf von „Gras“ an den 28-Jährigen. „Es war aber weniger als ein Kilo“, sagte er. Er habe ihm die Drogen nach Ochtrup in dessen Wohnung geliefert, von dort seien sie nach Kiel gegangen. Allerdings erinnerte er sich nicht mehr an Einzelheiten. „Ich würde diese Zeit gerne aus meinem Leben streichen“, sagte er. Konsument sei er nie gewesen.

Die Richterin entnahm den Akten, dass ihm für die Namensnennung des Angeklagten aus Ochtrup eine Strafmilderung erteilt worden sei. „Das ist mir für ein Urteil zu dünn“, fasste der Staatsanwalt zusammen und beantragte den Freispruch, den das Gericht verkündete.