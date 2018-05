Gemeinsam mit Ewald Brinker, der schon viele Jahre in der Beratung von suchtkranken Menschen tätig ist, berät der 27-jährige Sozialarbeiter Betroffene und ihre Angehörigen. „Viele Angehörige entwickeln ein eigenes Krankheitsbild aufgrund der Suchterkrankung ihres Partners und benötigen eine ganz eigene Form der Beratung“, sagt Michael Flothmann. Wegen seines Alters sei der Zugang gerade zu jüngeren Suchtkranken leichter, als es älteren Kollegen möglich sei. „Und ganz wichtig ist die persönliche Erreichbarkeit“, weist Flothmann auf den hohen Stellenwert des Angebotes in Ochtrup hin. Das spiegele sich auch in den Fallzahlen für den Einzugsbereich der Caritasberatungsstelle wider. Nach Borghorst und Burgsteinfurt werde Ochtrup mit einem Anteil von 16,13 Prozent an dritter Stelle geführt.

Neben Alkohol- und Drogensucht nehme die Hilfe für Menschen mit Problemen beim Glücksspiel ebenfalls einen festen Platz in der Arbeit der Beratungsstelle ein. „Wir haben regelmäßige Sprechstunden und zusätzlich eine Selbsthilfegruppe, die sich regelmäßig trifft“, berichtet Ewald Brinker. „Hier erfahren Betroffene und ihre Angehörigen, dass Suchtprobleme auch in ganz normalen Familien vorkommen können und entwickeln ein Gefühl der Solidarität untereinander“, so seine langjährige berufliche Erfahrung.

Seinen jungen Kollegen bezeichnet Brinker als Glücksfall für die Beratungsstelle. Mit seinem Lebenshintergrund sei Flothmann eine ideale Besetzung, um zu jüngeren Suchtkranken Kontakt aufzunehmen und sie von einer Beratung zu überzeugen.