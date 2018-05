Ausgewogene Ernährung ist dem Team der Kita Arche Noah wichtig: „Schon bei der Informationsveranstaltung für die neuen Eltern besprechen wir in jedem Jahr, wie ein ausgewogenes, gesundes Frühstück aussehen kann“, berichten die Erzieher. Um Kinder und Eltern weiter für das Thema Ernährung zu sensibilisieren, hat sich die Kita dazu entschieden, am Projekt „Die Kleinen stark machen“ der IKK classic teilzunehmen. Dieses soll Kindern im Vorschulalter auf spielerische Weise den Spaß an gesundem Essen vermitteln. Speziell geschulte Fachkräfte begleiten dabei die Kinder, Eltern und Mitarbeiter der Einrichtung.

Die Kita Arche Noah startete im Herbst vergangenen Jahres mit dem Projekt. Vor wenigen Tagen haben die Ochtruper es laut einer Pressemitteilung der Einrichtung erfolgreich beendet. Klar, dass es beim Abschlussfest allerlei Gesundes gab: Couscous-Salat, Obstspieße und selbst hergestellte Saftschorlen.

„In dem Projekt wurde den Kindern gezeigt, dass gesundes Essen spannend, abwechslungsreich und lecker ist“, wird Diplom-Ökotrophologin Stefanie Brunstering im Bericht der Kita zitiert. „Sie erfuhren unter anderem, wie viel Zucker in Süßigkeiten steckt, oder was zu einem gesunden Frühstück gehört. Anschließend wurde das Gelernte in die Tat umgesetzt – so wurden zum Beispiel lustige Brotgesichter belegt.“ Beim Abschlussfest erhielten die Kinder außerdem einen Ordner mit allen Rezepten zum Nachkochen für Zuhause und eine Teilnahme-Urkunde.