Mannschaft und Geräte in Aktion

Begonnen hatte der Tag mit einer Floriansmesse am Morgen auf dem Hof der Von-Galen-Schule, an deren Ende fünf neue Feuerwehrfahrzeuge geweiht und offiziell den Löschzügen Och­trup, Langenhorst und Welbergen übergeben wurden (wir berichteten).

„Die Kommune hat da eine Menge Geld aufgewandt, um für Ersatz für einige schon jahrzehntelang genutzte und technisch nicht mehr unbedingt ausreichende ‚Altfahrzeuge‘ zu sorgen“, betonte Wehrführer Andreas Leusing. Er hoffte auf erfolgreiche Einsätze, bei denen Leib und Leben der zu Rettenden und der Retter – auch mit Gottes Segen – besser gewährleistet werden können.

Nachdem Bürgermeister Kai Hutzenlaub alle Schlüssel verteilt hatte, zog die Gemeinde ein paar Meter weiter zum Feuerwehrhaus. Nicht nur, um sich zu stärken: Im Laufe des kommunikativen und abwechslungsreichen Tages erlebten die Besucher die Möglichkeiten der neu in den Dienst gestellten Fahrzeuge und das Können der jeweiligen Besatzungen. Mitglieder des Löschzugs Welbergen zerlegten mit geeignetem Werkzeug und entsprechenden Fertigkeiten ein „Unfallfahrzeug“, in das sich ein mutiger Zuschauer als „verletztes Opfer“ begeben hatte. So sanft wie möglich wurde er dann von dem ihn einklemmenden Blech befreit – stets in Obhut einer in Ausbildung befindlichen Rettungssanitäterin und des Feuerwehrarztes Dr. Christian Kalbfleisch.

Hatte Welbergens Löschzugführer Michael Reinker hier seine Moderatoren-Qualitäten unter Beweis gestellt, tat es ihm sein Langenhorster Kollege, Ralf Hagemann, etwas später am Nachmittag am benachbarten Friedhof gleich. Die Besatzung des neuen Löschfahrzeuges (LF 10), das in Langenhorst stationiert sein wird, zeigte an zwei kleineren Holzhäusern auf der Wiese neben den Gräbern, dass Menschen und Maschinen schon bestens im wassersprühenden Übungseinsatz harmonieren.

Ansonsten gab es Wasserspiele, Wasserfahrten im Schlauchboot und Explosionsdemonstrationen satt. Wem das noch nicht reichte, der konnte dann zu Kuchen, Getränken und Gesprächen rund um das Gerätehaus und sicher nicht nur über die Themen Feuer und Rettung übergehen.